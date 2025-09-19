Valainis: zemo cenu groza produktiem jābūt redzamākās vietās ar skaidrām norādēm
Zemo cenu groza produktiem veikalos jābūt izvietotiem redzamākās vietās un pie tiem jābūt lielākām norādēm, atzīmēja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pēc divu veikalu apmeklēšanas Rīgā.
Valainis šodien kopā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāvi devās uz diviem veikaliem Rīgā, lai pārliecinātos, vai tajos ir atrodama zemo cenu grozu produkcija un vai tā atbilst solītajai cenai.
PTAC pārstāve minēja, ka tiks veikta socioloģiska aptauja, lai noskaidrotu patērētāju viedokli par zemo cenu groza iniciatīvu.
Valainis norādīja, ka nav pieņemami, ka SIA "Rimi Latvia" un SIA "Maxima Latvija" konkrētam produktam ir vienādas cenas, jo tas neveicina konkurenci. Šajā gadījumā uzmanība tika pevērsta lētākajam pieejamajam pienam, kuru abos veikalos var iegādāties par 75 eiro centiem.
Jau ziņots, ka šogad 27.maijā tika parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. Tas paredz zemo cenu pārtikas groza ieviešanu, cenu salīdzināšanas rīka ieviešanu, kā arī vietējās izcelsmes produktu īpatsvara palielināšanu veikalos.
Zemo cenu pārtikas groza izveide paredz, ka desmit preču kategorijās katrā tiks nodrošināts vismaz viens produkts ar zemāko cenu kategorijā, un ar zināmu regularitāti produkti tiks mainīti pret citiem produktiem no tās pašas preču grupas.