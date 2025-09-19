Škoda automašīnu ekspozīcija Rīgas Motormuzejā
Mūsu priekšstats par Škoda automašīnu vēsturi reti sniedzas tālāk par pagājušā gada 90. gadiem, taču patiesībā čehu marka atzīmē jaun 130. gadskārtu. Tam par godu Rīgas Motormuzejā sarīkota īpaša izstāde.
Ekspozīcijā apmeklētāji varēs iepazīties ar "Škoda" vēstures pašiem pirmsākumiem – velosipēdu un motociklu ražošanas – līdz pat mūsdienām.
Māris Jansons, Škoda automašīnu izplatītāja Auto 100 vadītājs Latvijā: "Mēs gribējām parādīt no paša sākuma, ka Škoda sāka, ražojot velosipēdus. Laurin & Klement velosipēdu neizdevās atvest no Škodas muzeja, tāpēc esam gatavi tādu iegadāties paši." Čehu uzņēmēju Vaclava Klementa un Vaclava Laurina pirms vairāk nekā 100 gadiem ražotais velosipēds ir unikāls eksponāts ne tikai Škodas ekspozīcijas ietvaros. "Faktiski tas ir 100% oriģināls 1900. gada velosipēds. Ja nemelo, tad šobrīd vecākais Motormuzejā," uzsver Jansons.
Agris Šmits, Rīgas Motormuzeja direktors: "Varbūt paši nebijām iedomājušies, bet, paldies Škodai, kas nāca ar šo iniciatīvu. Daudziem šis zīmols asociējas tikai ar sabiedrisko transportu. Škoda pelnījusi lielāku vietu vēsturē, lai nesaistītos tikai ar trolejbusiem."
Vecākais apskatāmais Škoda automobilis ražots 1963. gadā, jaunākais 2021. Pirmais uzjundīja atmiņas arī Čehijas Republikas vēstniekam, viņa ekselencei Martinam Vitekam, kurš pagodināja izstādes atklāšanu: "Šo veco Octavia pazīstu tikai no attēliem, kad biju jaunāks. Bet pagājušā gadsimta 80. gados es braucu, lūk, ar tādu!” Izstāde būs apskatāma nepierasti ilgu laiku, līdz pat nākamā gada februārim. “Tīri no organizatoriskā viedokļa tā ir interesanta ar to ka būs divās daļās. Tas ļauj turēt ilgāku laiku un panākt, ka mainās eksponāti," teic Šmits. "Pirmajā fāzē ir tas, ko varam atrast uz vietas [Baltijā]," atklāj M. Jansons, "bet mēs arī uzrunājām Škoda muzeju Mlada Boļeslavā. Kad mainīsim izstādi, ieradīsies unikāli eksponāti,un būs pavisam cits skats."