Bizness un ekonomika
Šodien 09:35
ASV vadošais ekonomikas indekss piedzīvo strauju kritienu
Privātās pētījumu kompānijas "The Conference Board" vadošajam ekonomikas indeksam reģistrēts straujākais kritums kopš aprīļa - augustā tas samazinājies par 0,5%.
Analītiķi bija prognozējuši, ka indekss saruks par 0,1% pēc 0,1% kāpuma jūlijā. "The Conference Board" vadošais ekonomikas indekss norāda ekonomikas attīstību pat sešus mēnešus uz priekšu. Vienlaikus laika periodā no februāra līdz augustam ASV vadošais ekonomikas indekss samazinājies par 2,8%. Tikmēr indekss, kas atspoguļo pašreizējo ekonomisko situāciju, augustā palielinājies par 0,2%, bet indekss, kas atspoguļo iepriekšējo ekonomisko situāciju, pieaudzis par 0,1%.