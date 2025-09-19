Pārbaudīs saņēmēja datus: oktobrī Latvijā un Eiropā stājas spēkā jauni maksājumu noteikumi
No 2025. gada 9. oktobra Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs stājas spēkā jauni noteikumi, kas attiecas uz tūlītējiem (instant) pārskaitījumiem eiro valūtā. Izmaiņas saistītas ar ES regulu par tūlītējiem maksājumiem un ir vērstas uz darījumu drošības paaugstināšanu.
Saskaņā ar jaunajām prasībām bankas pārbaudīs, vai maksājuma saņēmēja dati atbilst norādītajam konta numuram (IBAN), pirms tiek apstiprināts eiro pārskaitījums Eiropas Savienības valstīs, kur norēķinu valūta ir eiro. Līdzīgas pārbaudes var tikt veiktas arī citos gadījumos, ja to atbalsta saņēmējbanka vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
Pēc pārbaudes veikšanas klients saņems paziņojumu ar rezultātu:
- saņēmēja vārds vai nosaukums pilnībā atbilst norādītajam kontam,
- pilnībā neatbilst, vai
- daļēji atbilst (ir nelielas neprecizitātes).
Klienti varēs veikt maksājumus neatkarīgi no pārbaudes rezultāta. Tomēr bankas iesaka būt piesardzīgiem gadījumos, kad saņēmēja informācija netiek apstiprināta vai tiek konstatētas neatbilstības, lai izvairītos no iespējamas krāpniecības un līdzekļu pārskaitīšanas uz nepareizu kontu.
Šīs izmaiņas attieksies uz visām lielākajām Latvijas bankām - tostarp "Swedbank", SEB, "Citadele", "Luminor" un citām - kā arī uz bankām visā Eiropā, kas atbalsta tūlītējos maksājumus eiro valūtā. Jauninājumi iecerēti, lai padarītu maksājumu sistēmu drošāku un mazinātu riskus klientiem.
Latvijas Banka jau iepriekš informēja, ka sākot ar 2025. gada oktobri nodrošinās ieinteresētajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem arī no citām Eiropas valstīm pieeju savam Zibpārbaudes (Instant Verifiction Service, IVS) servisam.
IVS ļaus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saviem klientiem - iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām - piedāvāt pakalpojumu, kas dod iespēju pārliecināties par maksājuma saņēmēja vārda un uzvārda, nosaukuma vai atsevišķos gadījumos identifikatora atbilstību IBAN konta numuram, pirms dot rīkojumu par maksājumu izpildi.
Tas ir papildu drošības elements, lai mazinātu krāpšanās un cilvēcīgu kļūdu riskus maksājumu veikšanā. Sākot ar 2025. gada oktobri, šāda pakalpojuma piedāvāšana pirms katra SEPA maksājuma autorizēšanas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs obligāta Zibmaksājumu regulas noteikta prasība, savukārt to klientiem pēc pārbaudes rezultāta saņemšanas saglabājas brīva izvēle veikt vai neveikt maksājumu, informē banka.