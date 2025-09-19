"Swedbank" uzsāk cīņu ar krāpniekiem, ierobežojot klientu iespējas - sabiedrībā uzvirmo diskusijas
No 20. novembra "Swedbank" samazinās dienas limitu skaidras naudas izņemšanai ar debetkartēm līdz 750 eiro. Banka skaidro, ka šis solis veikts, lai pasargātu klientus no krāpniekiem, taču daļa sabiedrības, tostarp politiķi, to uzskata par pārmērīgu kontroli.
"Swedbank" uzsver – klientiem, kas nepiekrīt izmaiņām, ir iespēja līdz noteiktajam datumam atteikties no līguma bez maksas. Savukārt, ja cilvēks vēlas palielināt limitu, viņam jāsniedz bankai paskaidrojumi, raksta LSM+.
Banka norāda, ka vairums klientu skaidrā naudā izņem tikai 150–300 eiro mēnesī, kas apliecina skaidras naudas aprites samazināšanos ikdienā. “Ja krāpnieki iegūst piekļuvi kontam, liels limits nozīmē lielākus zaudējumus. Tāpēc mēs tos samazinām, bet katram ir iespēja limitu pacelt atpakaļ,” skaidro "Swedbank" pārstāvis Jānis Krops.
Arī Finanšu nozares asociācijas pārstāvis Jānis Brazovskis atzīst, ka bankām šādas izmaiņas jāveic, jo krāpniecības gadījumu summas esot ievērojamas. Viņš uzsver, ka jautājumi no bankas, palielinot limitus, ir drošības dēļ: “Ir gadījumi, kad cilvēkus maldina krāpnieki, un bankai jāpārliecinās, ka lēmums tiešām ir paša klients.”
Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere (JV) pauž kritiku, uzsverot, ka šāds solis ir lieka iejaukšanās: “Cilvēkiem ir tiesības rīkoties ar saviem nopelnītajiem līdzekļiem, kā viņi vēlas. Nevajag pārmērīgi kontrolēt godīgus pilsoņus.” Viņa arī piebilda, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā skaidrai naudai makos ir īpaša nozīme.