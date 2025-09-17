“Par šādu cenu pakalpojumu vairs nevaram sniegt” - autobusu pārvadātāji brīdina par bankrota draudiem
Vakar, 16.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 11.00 visā Latvijā apstājās reģionālie autobusi, protestējot pret nepietiekamo finansējumu. Viņi pieprasa Autotransporta direkcijai kompensēt pēdējo gadu zaudējumus un palielināt līgumcenas, lai spētu turpināt darbu.
Intervijā 360TV Ziņām pārvadātāju pārstāvji skaidro, kā veidojusies kritiskā situācija un kāpēc protesta akcija ir vienīgais atlikušais solis, lai panāktu risinājumu.
“Šis finansējums sabiedriskajam transportam ir nepietiekams, lai izpildītu maršrutus,” atzīst AS “Talsu autotransports” valdes priekšsēdētāja Jana Kalēja. “Diemžēl pieaugums ir pilnīgi visās izmaksu pozīcijās. Šī brīža cena ir daudz augstāka nekā trīs, četrus gadus atpakaļ, kad slēdzām līgumu. Līdz ar to par šādu cenu mēs vairs nevaram pakalpojumu sniegt.”
Gundars Kristapsons, SIA “Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis, norāda: “Jebkura izmaksa laika gaitā ceļas. Tad, kad alga nav pietiekama ārstiem, skolotājiem, viņi rīko protestus, un cilvēki to ļoti viegli saprot. Diemžēl līdzīgi šobrīd ir pasažieru pārvadātāju biznesā, taču tur nav spēcīgas arodbiedrības, kas rīkotu protestu, tāpēc to dara uzņēmumu vadība."
"Mēs, Daugavpils autobusu parks, jau četrus gadus esam nostrādājuši pēc šī līguma, bet, gatavojot dokumentus, mēs nevarējām paredzēt, ka būs karš Ukrainā, kas palielinās degvielas un algu izmaksas. Tās ir divas galvenās pozīcijas, kas jebkuram pārvadātāju uzņēmumam rada zaudējumus. Šobrīd mēs vairs nevaram bez citām darbībām savas tiesības aizstāvēt, jo mēs esam daudz rakstījuši gan direkcijai, gan satiksmes ministram. Šogad arī vairākas reizes esam tikušies, bet mūsos negrib ieklausīties," skaidro Kristapsons.
Ja vajadzēs, protesta akcijas kļūšot vēl vērienīgākas, uzsver pārvadātāji. “Darbības turpināsies, jo jebkurš uzņēmums nevar mērķtiecīgi iet uz bankrotu, kā jebkurā nozarē. Ja mūs nesadzirdēs pa vienam, tad runāsim caur asociāciju un skatīsimies, ko tālāk darīt,” stāsta Kristapsons.
“Mēs noteikti neapstāsimies, mēs ķersimies pie daudz radikālākām metodēm, vai arī pienāks brīdis, kad mēs nevarēsim izbraukt, un pakalpojuma pasažieriem nebūs, jo mums nav, ko piemaksāt. Mēs nevaram valsti subsidēt. Atvieglojumu kategorijas sabiedriskajā transportā ir ļoti liels īpatsvars, un maksājošie pasažieri diemžēl to nevar nosegt. Gribu uzsvērt, ka šī nav dotācija, tas ir līgums, ko esam noslēguši ar valsti par konkrētu cenu, un līguma cena vairs neiztur tagadējās izmaksas,” uzsver Kalēja.
Protestā piedalījās SIA “Daugavpils autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “VTU Valmiera”, SIA “Norma A”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Nordeka” un PSIA “Ventspils reiss”.