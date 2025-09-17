Pētījums: šīs profesijas, visticamāk, izzudīs tuvāko desmit gadu laikā
Eksperti no IT uzņēmuma "Linkee" ir noteikuši desmit profesijas, kuras, kā tiek prognozēts, tuvāko desmit gadu laikā varētu pilnībā izzust.
Sakarā ar mākslīgā intelekta (MI) strauji augošo popularitāti cilvēkresursu jomā nākotnes prognozes izskatās visai drūmas, ziņo "Unilad". IT uzņēmuma "Linkee" pētījumā tika ņemti vērā vairāki faktori, lai noteiktu, kuras profesijas tuvākajos gados varētu kļūt nevajadzīgas: aizvietošanas ar MI risks, darba vietu pieauguma prognozes, sabiedrības interese, vēsta "Postimees.ee".
Kuras profesijas līdz 2035. gadam visvairāk apdraud automatizācija?
Mārketinga menedžeris
Riska reitings: 43, bet automatizācijas varbūtība: 39 %. Mārketinga menedžeris ieņem pirmo vietu šajā nelāgajā sarakstā.
"Mazāk apdraudēti ir tie amati, kuri sevī apvieno gan radošumu, gan stratēģisko domāšanu," teikts pētījumā.
Piemēram, mārketinga analītiķi strādā ar datiem, prezentē informāciju un strādā pie tiem pašiem biznesa mērķiem – viņus aizvietot ar MI ir nedaudz grūtāk.
Grafiskais dizainers
Automatizācijas varbūtība: 59 %. Grafiskais dizains ir nākamā profesija rindā uz automatizāciju.
"Pasaule, kur rezultāts kļūst par preci, dod priekšroku tiem, kuri spēj pārkāpt savas lomas robežas un MI izmantot reāliem, taustāmiem rezultātiem," norādīts ziņojumā.
Mārketinga analītiķis
Aizvietošanas risks: 48 %. Arī šī profesija ir apdraudēta, lai gan nedaudz mazāk nekā citas.
"Riski mārketinga speciālistiem un analītiķiem ir mazāki nevis tāpēc, ka MI nespēj pārņemt viņu darbu, bet gan tāpēc, ka viņi darbojas vairāku jomu krustpunktā. Svarīgāk par ātru informācijas ģenerēšanu ir spēja plaši pielietot savas prasmes," skaidro "Linkee" direktors Vagans Pogosjans.
SEO speciālists
Šis darbs ir viegli automatizējams, jo balstās uz noteiktām atkārtojamām darbībām. "Izdzīvos nevis tie, kas ražo vairāk, bet tie, kas pieņem nozīmīgus lēmumus," saka Linkee direktors Vagans Pogosjans.
BTL mārketinga speciālists
Darba vietu pieaugums: Tikai 4,9 %. Riski: ierobežots pieprasījums un nepieciešamība apgūt MI prasmes.
"Lai saglabātu konkurētspēju, mārketinga speciālistiem jāapvieno pamatprasmes ar MI iespējām un jāpierāda reāls efekts," norāda Linkee eksperti.
Video montētājs
Automatizācijas risks: 65 %. MI jau spēj radīt treilerus, reklāmas un vizuālus materiālus ar augstu kvalitāti. Jautājums vairs nav "vai", bet "kad" MI pilnībā pārņems šo darbu.
Radio reklāmas menedžeris
Tendence: Negatīvs darba vietu pieaugums. Izmirstoša nozare. Zelta laiki radio reklāmai, šķiet, ir aiz muguras.
Reklāmas aģents
Darbības joma: Reklāmas laukumu pārdošana mediju platformām. MI balstīta reklāmas pārdošana jau pieaug par 6,6 % Profesionāļi tiek izkonkurēti ar automatizētām kampaņām.
Klientu pieredzes speciālists
Vieta riska topā: 2. vieta. Uzņēmumi izvēlas izmaksu samazināšanu, MI pārņem klientu saziņas procesus. Efektivitāte kļūst svarīgāka par cilvēcisko faktoru.
Kopīraiters / Reklāmas tekstu autors
Automatizācijas risks: 85 % - visaugstākais. Tekstu ģenerēšana un korektūra kļūst lēta un automatizējama. Radošā satura radīšana vairs nav ekskluzīva cilvēka priekšrocība
"Visas pozīcijas, kas balstās tikai uz satura veidošanu, ir zem spiediena. Tāpēc kopīraiteriem ir vislielākais automatizācijas risks," rezumē Pogosjans.