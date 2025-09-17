Dainis Porgants tur īkšķi par meitas panākumiem opermūzikā
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistra studiju 2. kursa studente operdziedāšanā Elizabete Laura Porgante, cenšoties tikt pie atpazīstamības sociālajos tīklos, iedziedājusi latviešu tautasdziesmu, kuras pavadījumu uz ģitāras spēlē viņas slavenais tētis aktieris Dainis Porgants.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Dainis Porgants saka – meita Elizabete Laura vēl bijusi pavisam maza, kad jau abi ģimenes lokā muzicējuši. “Tagad Elizabete ir izaugusi liela un kļuvusi par dziedātāju,” lepns par meitas sasniegumiem ir tētis, kas zina stāstīt – meita ļoti apzinīgi un centīgi darbojas opermūzikas lauciņā un beidzamā laikā savas zināšanas papildina ārvalstīs vokālo pedagogu meistarklasēs Itālijā, Beļģijā, Austrijā. “Tādēļ, lai veicinātu savu atpazīstamību, meita nolēma parādīties arī sociālajos tīklos, kur informē par savām gaitām mūzikā. Viņa ilgi mani pierunāja, beigās arī piekritu piespēlēt ģitāru. Tas šoreiz bija kā eksperiments, bet iespējams, nākotnē izveidosim arī kādu nopietnāku programmu, lai dotos pie klausītājiem.”
“Dari, bērniņ, visu, tikai neej par aktrisi!”
Kā stāsta Dainis, meita, maza būdama, aizvesta uz Augusta Dombrovska mūzikas skolu, un tur uzreiz teikuši – “te ir balss materiāls”. “Lai arī meita vēl nebija sasniegusi nepieciešamo vecumu, viņu piecos gados tomēr uzņēma skolā, viņa sāka dziedāt, attīstīt savu balsi un dotības,” par meitas pirmajiem soļiem mūzikā stāsta Dainis, bet Elizabete piebilst – tētis sākotnēji gan bijis kritisks par viņas dziedāšanu un domājis, ka viņai “lācis uzkāpis uz auss”. “Viņš man teica: “Dari, bērniņ, visu, tikai neej par aktrisi!”” atceras meita. Taču Elizabete pabeidza mūzikas skolu kā dziedātāja, un tālāk jau ceļš viņu aizveda uz Rīgas Doma kora skolu, kur viņa apguva divas specialitātes – gan dziedāšanu, gan diriģēšanu.
Apbrīno meitas darba sparu
Dainis Porgants ļoti pārdzīvo par meitas nākotni un karjeru. Viņš ar lielu interesi seko Elizabetes gaitām, dalās savā pieredzē: “Sevi ir jāpiesaka un jāparāda. Tikai šādā veidā var iegūt atpazīstamību un popularitāti. Es meitai esmu teicis, ka nevajag koncentrēties tikai uz operdziedāšanu, jo vajag darīt arī kādas blakus lietas, kas aizrauj. Viņa nemitīgi strādā ar savu balsi un sevi pilnveido. Ņemas kā traka! Ir apbrīnojams viņas darba spars. Tagad viņa ir iesaistījusies projektā Opera skolā, kur kopā ar kolēģiem dodas uz dažādām Latvijas skolām, lai popularizētu operu.”
Lai veicinātu savu atpazīstamību, viņa nolēmusi aktīvāk strādāt pie sociālo tīklu satura veidošanas. “Pašlaik man ir beidzamais studiju gads maģistrantūrā. Un nu jāsāk domāt, ko darīt tālāk. Opermūzikas profesija ir skarba un neprognozējama. Sāku domāt – vai nu šogad eju uz pilnu banku, attīstu savu karjeru un cenšos par sevi stāstīt sociālajos tīklos, lai cilvēki mani atpazīst, vai arī domāju jaunu profesiju, ko sākt mācīties. Man ir sajūta, ka šis būs gads, kurā sevi būs jāpierāda, cik vien varu. Un es arī to darīšu! Mūzika ir viss, kas man ir. Es cenšos ar sevi strādāt un attīstīties, tāpēc braucu uz starptautiskām meistarklasēm, noklausīšanos un konkursiem Eiropā. Klasiskā mūzika ir mans sapnis.” un regulāri sazvanās.