Uzmanību! ASV valsts sekretārs Rubio paziņo, kādēļ nesaņemsiet vīzu
Cilvēkiem, kuri plāno doties uz ASV, nāksies ņemt vērā jaunu šķērsli. ASV varas iestādes paziņojušas par jaunu iemeslu, kuru dēļ ārzemniekiem tiks atteiktas ieceļošanas vīzas.
Sakarā ar Ameriku šokējušo prezidenta Donalda Trampa un viņa MAGA (“Make America Great Again” jeb “Padarīsim Ameriku atkal diženu”) kustības vadības tuvā sabiedrotā, populārā konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka slepkavību turpmāk vīzu izsniegšanā tiks ņemta pretendentu attieksme pret šo noziegumu un vīzas tiks atteiktas personām, kuras ASV amatpersonas uzskatīs par tādām, kuras sociālajos tīklos priecājušās, attaisnojušas vai kaut racionālizējušas Kērka slepkavību. ASV valsts sekretārs Marko Rubio jau paziņojis, ka šādiem cilvēkiem “pilnīgi noteikti ir atteiktas vīzas”.
Trampa administrācija jau solījusi bargi sodīt “naida runu”, tiesa, nav skaidrs, vai tā attieksies tikai uz Kērka slepkavību un republikāņiem vai MAGA aktīvistiem vispār, vai arī administrācija grasās vērsties arī pret agresīvajiem galēji labējiem komentētājiem.
Tikmēr Kērka slepkavībā apsūdzētajam 22 gadus vecajam Taileram Robinsonam prokuratūra pieprasa nāvessodu. 31 gadu vecais Kērks tika nošauts 10. septembrī uzstāšanās laikā Jūtas štata pilsētā Oremā.
Valsts sekretāra vietnieks Kristofers Landau pagājušajā nedēļā paziņoja, ka ir norādījis vīzu pieteikumu izskatīšanā iesaistītajiem vēstniecību darbiniekiem “veikt atbilstošus pasākumus” pret cilvēkiem, kas “slavē, racionalizē vai noniecina” Kērka slepkavību. Viņš uzdevis šiem darbiniekiem sekot komentāriem sociālajos tīklos, kas identificē šādas personas, vēsta CNN.
Pats Rubio gan apgalvoja, ka šāda politika neattiecas tikai uz Kērku. “Ja jūs esat ārzemnieks un jūs svinat kāda kaut kur runājuša cilvēka slepkavību, mēs jūs nevēlamies savā valstī,” viņš sacīja. “Kādēļ gan mēs gribētu piešķirt vīzu kādam, kurš uzskata, ka kāda nogalināšana publiskā laukumā ir labi? Manuprāt, tas ir tikai veselais saprāts.”
Rubio nepauda sīkāku informāciju par noraidīto vīzu pieteikumu skaitu, kā arī kritēriju, pēc kā Valsts departaments nolēma, ka konkrētie cilvēki bija “priecājušies” par Kērka nāvi.
ASV ģenerālprokurore Pema Bondi jau brīdinājusi, ka valdība vērsīsies pret tiem, kurus tā uzskata par “naida runu” paudējiem. “Mēs absolūti noteikti mērķēsim uz jums, vajāsim jūs, ja jūs pret jebkuru cilvēku izmantojat naida runu,” viņa sacīja podkāstā.
Pēc kritikas gan no liberāļiem, gan daudziem konservatīvajiem, kuri Bondi izteikumus uztvēra kā tiešus draudus runas brīvībai, viņa mikroblogošanas vietnē “X” precizēja, ka “naida runa, kas pārkāpj robežu un kļūst par vardarbības draudiem, NAV aizsargāta ar [ASV konstitūcijas] pirmo grozījumu.” Tiesa, viņa uzreiz ķērās pie Trampa iemīļotajiem “radikālajiem kreisajiem”. “Pārāk ilgi mēs esam skatījušies, kā radikālie kreisie normalizē draudus, aicina uz slepkavībām un atbalsta politisku vardarbību. Šis laikmets ir beidzies.”
Pats Tramps Bondi draudus grasās izmantot pret sev netīkamiem plašsaziņas līdzekļiem, kuru kritiku viņš pastāvīgi dēvē par “naida runu”. Kad žurnālisti otrdien lūdza viņa komentāru Bondi teiktajam, Tramps to pavērsa pret pašiem žurnālistiem. “Domāju, ka mēs ķersimies klāt tādiem kā jūs, jo jūs pret mani izturaties tik negodīgi, tas ir naids. Jums sirdī ir daudz naida,” Tramps sacīja ABC žurnālistam.
Wake up, America.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 15, 2025
Stephen Miller has already publicly labeled the Democratic Party as a terrorist organization.
This isn’t about crime and safety.
It’s about dismantling our democratic institutions.
We cannot allow acts of political violence to be weaponized and used to… https://t.co/yqiJo1Oh7o pic.twitter.com/h9CvlhRTVQ
Trampam aktīvi piebalso gan viceprezidents Džeimss Venss, gan Baltā nama kancelejas vadītāja vietnieks Stīvens Millers, kurš jau bija publiski “Fox” nodēvējis demokrātu partiju par pašmāju ekstrēmistu organizāciju, kas aizstāv teroristus un slepkavas, solīja represijas pret “radikālajiem kreisajiem psihiem”. Viņi solīja Tieslietu ministrijas un Iekšzemes drošības ministrijas izlēmīgus soļus pret politisko vardarbību kurinošiem nenorādītiem “liberāļu teroristu tīkliem”.
Tikmēr MAGA influenceri, tādi kā Lora Lūmera un Čaja Raičika jau aicinājušas sociālo tīklu lietotājus nosūdzēt cilvēkus, kuri internetā izteikuši negatīvus komentārus par Kērku, bet Lūmera pirmdien jau gavilējusi par to, ka “tik daudz cilvēku ir atlaisti no darba”.
Savukārt laikraksta “Washington Post” autore Karena Atija pirmdien paziņoja, ka tika atlaista no darba par komentāriem sociālajos tīklos pēc Kērka nāves, kuru laikraksta vadība uzskatījusi par “nepieņemamiem”. Jāpiebilst, ka laikraksta īpašnieks, viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē Džefs Bezoss, rēķinoties ar Trampa iespējamo atmaksu uzvaras gadījumā, dažas dienas pirms ASV prezidenta vēlēšanām aizliedza laikrakstam paust atbalstu kādam no kandidātiem.
Kaut gan republikāņi un MAGA aktīvisti Kērku dēvē "mocekli", kas zaudējis dzīvību runas brīvības un kristīgo vērtību vārdā. mocekli", viņš savā politiskā aktīvisma karjerā nopelnīja ļoti neviennozīmīgu attieksmi. Viņš bija kaismīgs atbalstītājs ASV Konstitūcijas otrajam labojumam, kas pilsoņiem deva tiesības nēsāt šaujamieročus, un publiski pauda pārliecību, ka nāve šaujamieroču lietošanas rezultātā ir par šīm tiesībām maksājamā cena, kas skanēja diezgan ciniski uz neskaitāmo skolu slaktiņu fona.
Charlie Kirk (2023): "I think it's worth to have a cost of unfortunately some gun deaths every single year so that we can have the 2nd Amendment. That is a prudent deal. It is rational. Nobody talks like this. They live in a complete alternate universe." pic.twitter.com/sEHw5suXEW— Ron Smith (@Ronxyz00) September 10, 2025
Savulaik Kērks aicināja “patriotus” atbalstīt galēji labējo sazvērestību teoriju piekritēju Deividu Depapi, kurš 2022. gada 8. oktobrī ar āmuru mēģināja nosist toreizējās ASV Pārstāvju palātas demokrātu spīkeres Nensijas Pelosi vīru Polu Pelosi, un par šo slepkavības mēģinājumu publiski "jokoja" Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors.
In light of today’s shooting death of Charlie Kirk, it’s worth remembering that while Paul Pelosi was lying in the ICU with a fractured skull, vile ghouls like Don Jr. thought it was comedy content. These people don’t just enable violence - they celebrate it. pic.twitter.com/BjGLFof1U1— Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) September 10, 2025
Kērks arī izplatīja bēdīgi slavenās Trampa priekšvēlēšanu pasaciņas par haitiešu migrantu ēstajiem Ohaio štata Springfīldas iedzīvotāju suņiem un kaķiem, nosauca dažāda veida diskrimināciju aizliedzošo 1964. gada Pilsoņu tiesību likumu par “milzīgu kļūdu”, nodēvēja “Covid-19” pandēmijas laikā noteikto masku nēsāšanu un vakcinēšanu par “medicīnisko aparteīdu”, aktīvi izplatīja apgalvojumus par Trampam "nozagto uzvaru" 2020. gada vēlēšanās, bet 2022. gada Krievijas invāziju Ukrainā nodēvēja par “robežkonfliktu” un izplatīja Krievijas propagandas tēzes par Ukrainas agresiju. Pēc bēdīgi slavenās Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska šī gada februāra vizītes Baltajā namā, kur Tramps, viceprezidents Džeimss Venss un pat "MAGA žurnālists" iesaistījās viņa apriešanā, Kērks neslēpa savu naidīgo attieksmi, nodēvējot Zelenski par "nepateicīgu, kaprīzu bērnu, kas ir atbildīgs par vienu miljonu mirušo," gluži kā Tramps mēdz regulāri vainot tieši Ukrainu asiņainajā Krievijas izraisītajā karā.
We don’t support you. Show some respect next time. You are an ungrateful petulant child who is responsible for 1 million dead. https://t.co/6ZhIwPHQNS— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 28, 2025