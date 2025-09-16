Izbrauciens ar Latvijā retu un visu laiku jaudīgāko VW ID Buzz
Elektromobilis Volkswagen ID Buzz mūsu ielās joprojām ir reta eksotika, ko visur pavada skatieni. Šoreiz braucam ar garāko ID. Buzz. Lai lietas būtu pavisam trakas, tas ir GTX ar diviem elektomotoriem un 340 ZS.
Tam par godu ID. Buzz aizmugurē ir platākas riepas nekā priekšā kā sporta kupejai. Iekšā garais ID. Buzz šķiet vēl garāks, jo riteņu bāze pārsniedz 3 metrus. Standartā gan tas ir piecvietīgs. Ja vēlaties 6 vai 7 sēdvietas, par to jāpiemaksā.
Abās pusēs ir tik platas durvis, kas ļauj brīvi šiverēt pa salonu. Sēdekļus aizmugurē, protams, var izņemt vispār, tomēr salikšanas variants ar pilnībā nolocītām sēdekļu atzveltnēm ir praktiskāks. Lai iepazītu vadītāja vietu, jāaizver visas durvis. Slīddurvis protams to dara elektriski. Sēdekļi ar samtainu apdari un izvelkamu paceli šķiet tādi paši kā Golf GTI.
Vācieši šādus busus sauc par Bullim, un šis ir garākais, ātrākais un jaudīgākais visu laiku Bulli. Un arī dārgākais. Garā GTX sākuma cena ir 70 000 eiro, ko papildaprīkojums uzšāvis līdz luksusklases cienīgiem 90 tūkstošiem. Tomēr Volkswagen par šo naudu izpaudes visā pilnībā. Pat vēdlodziņi slīddurvīs veras elektriski.
Ar diviem elektromotoiem un 340 ZS ID. Buzz iet labi, bet elektrība arī tam garšo, sevišķi uz šosejas, kur rekuperācija praktiski nedarbojas. Labi, ka šim ID. Buzz ir lielā baterija, un ar pilnu uzlādi vara nobraukt ap 400 km. Tad lieti noderēs atlokāmi paroceņi abās pusēs, kā arī braukšanas režīmi. Starp tiem atrodams arī Traction, kas paredzēts ziemai un slideniem apstākļiem vispār. Lai gan garais ID Buzz vairs nav ne uz pusi tik manevrīgs un izmanīgas kā īsais, par tūļu to nenosauksi. Brauc tas ar joni, tikai apgriešanās vieta jāparedz lielāka.