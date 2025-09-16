"Bite Latvija" šonakt atslēdz 3G tīklu Daugavpilī un vairākos novados
Veicot pāreju uz modernākām mobilo sakaru tehnoloģijām, elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs “Bite Latvija” naktī no 16. uz 17. septembri plkst. 2.00 veiks 3G tīkla atslēgšanu Augšdaugavas, Saldus, Talsu novados un Daugavpilī.
Šis ir nākamais solis pakāpeniskā 3G pārklājuma pārtraukšanā visā Latvijā, lai resursus novirzītu 4G un 5G risinājumiem.
Līdz šim 3G tīkls atslēgts jau vairākos novados Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē. Līdz šim paveiktais apliecina, ka pāreja norit saskaņā ar plānu un bez būtiskiem sarežģījumiem. Tas ļauj ar pārliecību turpināt 3G tīkla slēgšanu arī citviet Latvijā. Plānots, ka visā valstī 3G pārklājums būs pilnībā atslēgts līdz 2026. gada pavasarim.
“3G atslēgšana ir loģisks solis mobilo sakaru attīstībā. Atsakoties no novecojušās tehnoloģijas, mēs atbrīvojam frekvences modernākām sistēmām, kas sniedz klientiem būtiski ātrāku datu pārraidi, stabilākus savienojumus un labāku zvanu kvalitāti,” uzsver “Bite Latvija” Radiotīkla nodaļas vadītājs Aleksandrs Beļajevs.
3G tīkla atslēgšana var ietekmēt vecākas ierīces un SIM kartes – neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar “Bite Latvija” speciālistiem, zvanot uz 1601.