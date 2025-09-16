Vērtīgākās ēkas Baltijas valstīs 2025.gadā - Grand Prix aizceļo uz Lietuvu
Ar ilgtspējīgas būvniecības profesionāļu godināšanu un patīkamām emocijām bagātīga tika aizvadīta konkursa Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā Baltijā 2025 Galā ceremonija 2025.gada 10.septembrī Mežaparka estrādes Kokaru zālē.
Baltijas mērogā konkurss norisinās jau ceturto gadu, to organizē biedrība Building Design and Construction council (BDCC) – Gunita Jansone un Agrita Lūse – sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Būvniecības Valsts kontroles biroju (BVKB) un biedrību Zaļās mājas. Kopumā konkursam tika iesniegti pieredzes apmaiņas vērti un daudzveidīgi 37 pieteikumi, kas ir cienījama konkurence ilgtspējīgu ideju sniegumā un to īstenošanā.
Jau otro gadu ikgadējā konkursa balva Grand Prix balva aizceļo uz Lietuvu. Šogad žūrija, izvērtējot katru konkursa objekta pieteikumu saskaņā ar ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem, par visvērtīgāko objektu Baltijā atzina un Grand Prix piešķīra kvartālam Viļņā - St. Jacobs Quarter.
Pasūtītājs Orkela, projekts DO ARCHITECTS (modernās būves), ARCHINOVA (vēsturiskās apbūves atjaunošana un ēku funkciju transformēšana), būvnieks Naresta.
Pasūtītāju un projektētāju pārziņā ir bijusi 23 000 m2 plašas vēsturiskās teritorijas atjaunošana, restaurācija un modernizācija. Šobrīd kvartālā mājvietu atradusi mācību iestāde 500 skolniekiem, viesnīca, restorāni un biroji. Kvartāla teritorija ir publiski pieejama, tā centrālais laukums kalpo daudzveidīga satura pasākumu norisei. Būvniecības izaicinājums bija izveidot divu līmeņu pazemes autostāvvietu, kas sniedzas zem līdzās esošās Neris upes līmeņa.
Nominācija Ilgtspējīgākā studentu ideja 2025
- vieta Sendija Levronova, Izolācijas plātņu izstrāde no niedru stiebriem, RTU
- vieta Maira Gaiķe, Rīgas koka ēku fasāžu arhitektonisko kompozīciju un stilu ģenēze, RTU
- vieta Armands Kristiāns Runcis, RTU Vēstures mikromuzejs, RTU
Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums 2025
1.vieta Uzvaras parks. Pasūtītājs Rīgas pašvaldība, projekts ZALA Landscape Architects, būvnieks AIDACO GROUP.
1.vieta Neatkarības laukums Ogrē. Pasūtītājs Ogres pašvaldība, projekts CMB, būvnieks NEWCOM Construction, būvuzraugs Akorda.
2.vieta Nacionālās psihiskās veselības centra (NPVC) labiekārtojums. Pasūtītājs NPVC, projekts Alps, būvnieks 3A.
3.vieta Dzīvojamā kompleksa Mārpagalmi labiekārtojums. Pasūtītājs, būvnieks YIT LATVIJA, projekts Arhitektu birojs ARTEKS.
3.vieta Saulkrastu Piejūras parks. Pasūtītājs Saulkrastu novada pašvaldība, projekts ReālProjekts, būvnieks GP Holding, būvuzraugs Somniar.
Ilgtspējīgākā ēka – jaunas publiskās būves 2025
1.vieta Biroju ēka VERDE. Pasūtītājs Capitalica Asset Management, projekts ARHIS Arhitekti, būvnieks Capitalica Industries, būvuzraugs FORMA 2.
2.vieta Lietuvos Draudimas Headquarters and Residential Building Complex, Vilnius, Lithuania.
Pasūtītājs Lietuvos Draudimas, projekts ARCHINOVA, būvnieks un būvuzraugs PST projektai.
3.vieta SKYLUM, Vilnius, Lithuania. Attīstītājs Omberg, Šiaurės Europos investicinis fondas, projekts Eventus Pro.
3.vieta Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālā ēka Ventspilī. Pasūtītājs Ventspils Muzejs, projekts BALTS un MELNS, būvnieks Warss+, būvuzraugs Firma L4.
Atzinība Biokurināma katlu māja Rīgā. Pasūtītājs Rīgas BioEnerģija, projekts Būvprojekts, būvnieks AIMASA, EER, būvuzraugs Geo Consultants.
Ilgtspējīgākā ēka – pārbūve 2025
1.vieta Spīdalas nams Cēsīs. Pasūtītājs Mājas Cēsīs, projekts OUTOFBOX, būvnieks VIM.
2.vieta Rēzeknes slimnīcas Infekciju slimību nodaļas korpuss. Pasūtītājs Rēzeknes slimnīca, projekts ARX arhitekti, būvnieks Latgalija, būvuzraugs Labo risinājumu fabrika.
Ilgtspējīgākais projekts – publiskas funkcijas jaunbūve 2025
1.vieta Biroju ēka Antonijas ielā Rīgā. Pasūtītājs Vastint Latvija, projekts OUTOFBOX.
2.vieta Mazstāvu dzīvojamais komplekss MUUNA. Pasūtītājs Angern, projekts RUUME arhitekti.
3.vieta Dzīvojamais komplekss MOHO GARDEN. Pasūtītājs Kaamos Latvija, projekts PBR.
Atzinība Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42B, Rīgā. Pasūtītājs VNĪ, projekts PA JaunRīga, OZOLA&BULA un Marten projekti, būvniecība PA SENSUM, BBA un AE.
Ilgtspējīgākais projekts – koka ēka 2025
1.vieta Zemgales Tehnoloģiskā centra biroju ēka. Pasūtītājs un būvnieks ZTC.
2.vieta Bērnudārzs Vosu, Igaunijā. Projekts Komm Pluss Uks, būvnieks Enska Ehitus, koka konstrukcijas CLT Profi.
3.vieta Bērnudārzs Narvā, Igaunijā. Projekts P.P.Ehitusjarevalve, būvniecība Mapri Ehitus, koka konstrukcijas CLT Profi.
Atzinība Mannimudila bērnudārzs Tallinā. Projekts Inseneriprojekt, būvnieks Astlanda Ehitus, koka konstrukcijas CLT Profi.
Ilgtspējīga būvniecība nenozīmē tikai zaļo kursu, jēdziens ir daudz ietilpīgāks, vērtējot pamatotību un pārdomātību visos objektu tapšanas etapos, sākot ar projektēšanu, būvniecību un noslēdzot ar telpu dizainu un ēkas potenciālo nākotnes vērtību sabiedrības attīstības kontekstā. Viens no nozīmīgākajiem kritērijiem ir sociālais aspekts, tas, cik būve ir vajadzīga cilvēkiem, kā indivīds var justies, lietojot ēku, kā tai piekļūt un kāda ir mikroklimata vide darba vai dzīvojamajās telpās. Pirmo trīs godalgoto vietu projektu pasūtītāji saņēma balvu, kas atbilst konkursa būtībai un idejai. Speciālo balvu ir radījis Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas skolotājs Uģis Ģailis.
Konkursa Galā ceremoniju vadīja BDCC vadītāja Gunita Jansone un biedrības Zaļās mājas valdes loceklis Kristaps Ceplis, apbalvošanas ceremoniju atklāja Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors, Apbalvošanā piedalījās Edvards Smiltēns, Saeimas sekretārs, Oļegs Burovs, Saeimas Valsts un pašvaldības komisijas vadītājs, Baiba Vītoliņa, BVKB vadītāja, Sandris Celmiņš, BVKB Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs, Artūrs Lapiņš, LAS priekšsēdētājs, Aleksandrs Petruss, atbalstītāja CAVERION Latvija vadītājs, Māris Želvis, atbalstītāja ROCKWOOL zīmola vadītājs Latvijā, arhitekte žūrijas dalībniece Anna Vasiļjeva. Ar iedvesmojošiem priekšnesumiem ceremonijas dalībniekus iepriecināja talantīgie Emīla Dārziņa mūzikas skolas un Rīgas Baleta skolas audzēkņi, kuriem jau tagad paredzama izcila profesionālā karjera. Pasākuma apmeklētāju uzmanību saistīja arī mākslinieces Andas Abstract krāšņā gleznu izstāde.
Konkursa žūrija:
Agrita Lūse, BDCC valdes locekle, publiciste
Rimantas Giedraitis, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas filiāles profesors, arhitekts
Uldis Balodis, arhitekts, ilgtspējīgas būvniecības eksperts
Sandris Celmiņš, Būvniecības Valsts kontroles birojs, Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs
Kaarel Kunnap, arhitekts, ilgtspējīgas būvniecības eksperts
Anna Vasiļjeva, arhitekte, ēku restaurācijas eksperte
Santa Pupiņa, Daugavpils pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja
Māris Želvis, ilgtspējīgu būvniecības materiālu eksperts
Konkursa atbalstītāji: ROCKWOOL, CAVERION.