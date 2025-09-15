Ēnu ekonomikas apkarošana un nodokļu administrēšanas uzlabošana šogad Latvijai ļāvusi iekasēt 7 miljonus eiro
Ēnu ekonomikas apkarošana un nodokļu administrēšanas uzlabošana šā gada pirmajos septiņos mēnešos ļāvusi valstij iekasēt septiņus miljonus eiro, norāda Finanšu ministrija (FM).
FM informē, ka 2025.gada plānotie ieņēmumi no ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna un nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumiem, kas ir piekritīgi VID, ir 6,7 miljoni eiro, savukārt septiņos mēnešos iekasēti gandrīz septiņi miljoni eiro jeb 103% no plānotajiem ieņēmumiem.
Pirmajos septiņos mēnešos, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus un uzņēmējiem precizējot deklarācijas, valsts budžetā papildus iekasēts vairāk nekā 1,1 miljons eiro, lielākoties pievienotās vērtības nodokļa veidā.
Tāpat FM informē, ka no 2025.gada 1.janvāra ieviests ierobežojums, ka komerciālo transportlīdzekļu bākā, iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, drīkst būt ne vairāk kā 200 litri degvielas. Iepriekš vidēji tika ievesti ap 1200 litriem vienā bākā. Septiņos mēnešos Latvijā iebrauca vairāk nekā 13 000 kravas auto un ierobežojumu rezultātā tika novērsta vairāk nekā 13 miljonu litru bezakcīzes degvielas ievešana Eiropas Savienībā (ES), nodrošinot papildu akcīzes nodokļa ieņēmumus vietējā tirgū.
FM informē, ka ēnu ekonomikas ierobežošanai turpinās arī citi pasākumi - bezskaidras naudas maksājums noteikts kā primārā algas izmaksas forma, kā arī attīstīts VID analītiskais rīks, kas nodrošina datos balstītu lēmumu pieņemšanu, tādējādi sekmējot ēnu ekonomikas gadījumu identificēšanu un novēršanu.