FOTO: antīki automobiļi un motocikli - Tēva dienas auto salidojums pie Rīgas Motormuzeja

Tēva dienā, 14. septembrī, pie Rīgas Motormuzeja notika muzeja un AAK Youngtimer Rally kopīgi rīkotais "Coffeetime 2025" salidojums. Pasākumā piedalījās vairāk kā 140 klasisko automobiļu un motociklu īpašnieki.
Pasākumā ir apskatāmi vairāk nekā 140 klasiskie automobiļi un motocikli, tostarp "Mercedes Benz W111", "Ford Mustang GT fastback", "Alfa Romeo" modeļi, "Volvo Amazon", kā arī klasiskie "Mercedes-Benz" modeļi un citi.
Pasākums notiek, noslēdzot Latvijas antīko automobiļu kluba "Youngtimer Rally" 14.sezonas sekciju izstāžu formāta pasākumus.
Apmeklētāji spēkratus varēja skatīt no pulksten 10 līdz 14.
Pasākumā ir iespējams ne vien apskatīt spēkratus, bet arī piedalīties kopīgās ģimenes aktivitātēs, darboties pastkaršu darbnīcā, uzņemt attēlus fotostūrī, kā arī piedalīties vēsturisko pedāļauto sacensībās.
Pedāļauto sacensības norisināsies Biķernieku trasē un sāksies pulksten 13. Interesenti var piedalīties ar saviem spēkratiem, bet ierobežotā skaitā būs iespēja piedalīties sacensībās ar Antīko automobiļu kluba un Rīgas Motormuzeja sarūpētajiem pedāļauto.
11.septembrī, tika atklāta starptautiskā izstāde "Škoda 130 gadi", kurā var iepazīties ar "Škoda" uzņēmuma vēsturi un apskatīt modeļus.
Tāpat svētdien Rīgā aizvadīts Tēva dienas gājiens, kur priekšgalā šogad soļojuši Valsts aizsardzības dienesta karavīri.
Kopējais gājiena dalībnieku skaits ir bijis ap 1000. Tajā piedalījās dažādu vecumu cilvēki, arī politiķi un ārzemju vēstniecību pārstāvji.
Pēc gājiena dalībniekus gaida svētki dienas garumā ar radošām darbnīcām, sportiskām aktivitātēm, atrakcijām, lielformāta spēlēm un citām aktivitātēm visai ģimenei. Ja tētim dāvana vēl nebūs sarūpēta, to varēs pagatavot radošajās īpaši tētiem domāto dāvanu darbnīcās. Tāpat kā katru gadu, arī šogad pirmie 100 tēti, kuriem ir sava vieta koka iestādīšanai, dāvanā saņems ozola stādu - tēva spēka simbolu.
Vērmanes dārzā uzstāsies grupa "Labvēlīgais tips".
Šogad arī kultūrtelpa "M/darbnīca" un tās pagalms kļūs par svētku vietu visai ģimenei. Biedrība "Kreatīvās attīstības telpa" sadarbībā ar biedrību "Tēvi" aicina uz pasākumu, kur satiksies radošums, kustība un tēva spēks. Šī diena būs veltīta kopā būšanai un tēva nozīmei bērna dzīvē.
Mazākos sagaidīs atrakciju, spēļu un radošo aktivitāšu zona, bet lielākie bērni kopā ar tētiem aicināti piedalīties ritma darbnīcās.
Pasākuma izskaņā paredzēts svētku koncerts divās daļās. Plkst.17 uzstāsies grupa "Very Cool People". Vakara kulminācijā, plkst.18, gaidāms hiphopa leģendas Ozola akustiskais koncerts.