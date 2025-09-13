Alus darītavas "Valmiermuiža" īpašnieks skaidro, kādēļ to pārdeva "Cēsu alum"
Ilgstoša cīņa par pastāvēšanu, kovida laika parādi un alus tirdzniecības ierobežojumi – tie ir galvenie iemesli, kāpēc pašmāju alus darītava "Valmiermuiža" nolēma pārdot akcijas "Cēsu alus" grupai. "Valmiermuižas" īpašnieks Aigars Ruņģis neslēpa, ka rūgtums palicis arī par valdības noteiktajiem ierobežojumiem un akcīzes nodokli, vēsta portāls "lsm.lv".
"Valmiermuižas alus" neskaitās kā lielā darītava. Bet no mazajām – lielākā, sacīja īpašnieks Aigars Ruņģis. Un šādu darītavu nav daudz. Latviešiem vēl pieder "Tērvetes" un "Užavas" alus. Viss cits ir lielo koncernu nopirkts un sadalīts. "Madonas", "Mežpils" un citu zīmolu atsevišķas alus garšas – nereti vairs pat netiek ražots Latvijā.
Ruņģis uzskata, ka tas viss ir likumsakarīgi. "Valmiermuižas alus" gadījumā – ceļš uz pārdošanu sācies, runājot ar investoru. Aigaram Ruņģim pieder 60% no uzņēmuma, 40% pieder investoram no Austrijas – jau daudzu gadu garumā. Tas palīdzējis izaugt uzņēmumam līdz šim līmenim. Tagad, kad aizvadīts labākais gads uzņēmuma vēsturē, tapis skaidrs, ka jāturpina investīcijas, bet investors sācis šaubīties. Vērojot visu to, kas ir noticis pēdējos 18 gadus ar Latvijas valsts nozari un valsts politiku alus nozarē, tika pieņemts lēmums savas daļas "Valmiermuižā" pārdot un pievērsties citiem biznesiem, pamatojot ar to, ka Latvijā ierobežojumi, nodokļi kļūst arvien bargāki. Vācijā, Beļģijā, viņu pašu Austrijā ir arī politiskā griba – ražot. Ruņģis uzsvēra "Eurostat" datus – starp Baltijas valstīm mēs saražojam vismazāk alus litru. Lietuvā ražo pat vairākas reizes vairāk – eksportē, tostarp, uz Latviju.
Ruņģis uzsvēra, ka darīts ir viss, lai pēc pārdošanas "Valmiermuižas" alus paliktu Valmiermuižā, receptes saglabātos un kvalitāte arī. Bet saliekot visu kopā – ja pērn, ejot kopā ar citiem neatkarīgajiem alus ražotājiem uz Saeimu, viņi būtu saklausīti, prasības, ierobežojumi nebūtu tik bargi, vai vismaz būtu pielaides savam – Latvijā ražotam alum – ļoti iespējams, ka tagad "Valmiermaižas alus" nepiederētu Somijas koncernam, norāda "lsm.lv".
Savukārt alus ražotāja SIA "Zlaukts", kas darbojas ar zīmolu "Labietis", līdzīpašnieks Reinis Pļaviņš pauda uzskatu, ka darījums ir psiholoģisks trieciens mazajām alus darītavām. Viņš teica, ka "Valmiermuižas alus" zīmols visiem Latvijas mazajiem alus darītājiem ir bijis kā lāpa, un uzņēmums ir nozares celmlauzis, parādot, ka mazas alus darītavas var strādāt pie sava zīmola, paplašināt tirgu un stabili augt.
Kompānija "Valmiermuižas alus" reģistrēta 2005.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,397 miljoni eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks patlaban ir "Valmiermuižas ieguldījumu fonds", kurā 60% daļu pieder Aigaram Ruņģim, 24% - Austrijas ieguldījumu fondam "Industrieliegenschaftenvervaltungs AG", bet 16% - Austrijā reģistrētajam "MVF40 Beteiligungs GmbH".