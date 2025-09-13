Baltijas valstu galvaspilsētās šonedēļ atšķirīgas degvielas cenu tendences
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās bija atšķirīgas degvielas cenu tendences, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un tad Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Rīgā, seko Viļņa, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā, piektdien 95.markas benzīna cena saglabājās stabila un maksāja 1,554 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cenas nedēļas laikā palielinājās par 0,7% - līdz 1,534 eiro par litru.
Viļņā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā, piektdien 95.markas benzīna cena bija 1,449 eiro, kas ir par 2,8% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 4,1% - līdz 1,529 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena samazinājās par 0,7% - līdz 1,429 eiro par litru. Savukārt dīzeļdegvielas cena bija 1,299 eiro, kas ir par 1,5% mazāk nekā pirms nedēļas.
Autogāzes cena Rīgā un Viļņā nedēļas laikā nebija mainījusies un piektdien attiecīgi maksāja 0,915 eiro un 0,699 eiro par litru. Savukārt Tallinā autogāzes cena palielinājās par 0,2% - līdz 0,901 eiro par litru.