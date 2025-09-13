Daudzdzīvokļu nams un Velnezers Juglā./Ilustratīvs attēls.
Bizness un ekonomika
Šodien 12:17
Desmit gadu laikā dzīvokļu cenas Latvijā dubultojušās! Taču cenu kāpums joprojām turpinās
2025. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2024. gada 1. ceturksni, mājokļu cenas pieauga par 5,8 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati*.
Jauniem mājokļiem cenas palielinājās par 6,5 %, un lietotiem mājokļiem vidējais cenu līmenis pieauga par 5,5 %.
2025. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2024. gada 4. ceturksni, mājokļu cenas palielinājās par 1,2 %. Jauniem mājokļiem cenas palielinājās par 0,2 %, bet lietoti mājokļi bija par 1,4 % dārgāki.
Salīdzinot ar 2015. gadu, mājokļu cenas 2025. gada 1. ceturksnī bija par 104,3 % augstākas. Jauniem mājokļiem cenas pieauga par 110,5 %, bet lietotiem mājokļiem - par 101,7 %.
Informācija par mājokļu cenu pārmaiņām 2025. gada 2. ceturksnī tiks paziņota 2025. gada 12. septembrī.
*2025. gada 1. ceturkšņa dati ir provizoriski. Galīgie dati tiks publicēti kopā ar 2025. gada 2. ceturkšņa provizoriskajiem datiem 12.09.2025.