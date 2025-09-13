Desmit gadu laikā dzīvokļu cenas Latvijā dubultojušās! Taču cenu kāpums joprojām turpinās
Desmit gadu laikā dzīvokļu cenas Latvijā dubultojušās! Taču cenu kāpums joprojām turpinās

2025. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2024. gada 1. ceturksni, mājokļu cenas pieauga par 5,8 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati*.

Jauniem mājokļiem cenas palielinājās par 6,5 %, un lietotiem mājokļiem vidējais cenu līmenis pieauga par 5,5 %.

2025. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2024. gada 4. ceturksni, mājokļu cenas palielinājās par 1,2 %. Jauniem mājokļiem cenas palielinājās par 0,2 %, bet lietoti mājokļi bija par 1,4 % dārgāki.

Salīdzinot ar 2015. gadu, mājokļu cenas 2025. gada 1. ceturksnī bija par 104,3 % augstākas. Jauniem mājokļiem cenas pieauga par 110,5 %, bet lietotiem mājokļiem - par 101,7 %.

Informācija par mājokļu cenu pārmaiņām 2025. gada 2. ceturksnī tiks paziņota 2025. gada 12. septembrī.

*2025. gada 1. ceturkšņa dati ir provizoriski. Galīgie dati tiks publicēti kopā ar 2025. gada 2. ceturkšņa provizoriskajiem datiem 12.09.2025.

