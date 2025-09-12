Eksperti: septembrī degvielas cenas varētu kristies
Dažādi analītiķi uzskata, ka septembris nesīs vairākus faktorus, kas pazeminās jēlnaftas cenu pasaules tirgū. Lai gan augusta izskaņā naftas cena pieauga salīdzinājumā ar mēneša vidu un tika tirgota par 68 ASV dolāriem par barelu, nākotnē sagaidāms īstermiņa cenu kritums.
"Eksperti, kas ikdienā analizē naftas cenu kustību, samērā nepārprotami uzskata, ka diezgan augstajam cenu līmenim vasarā sekos neliels jēlnaftas cenu kritums aptuveni 7-8% apmērā rudens mēnešos, kas potenciāli var nozīmēt arī gatavās produkcijas cenu samazinājumu," sacīja Gatis Titovs, “Circle K” degvielas kategorijas vadītājs Latvijā. "Cenu kritums ir sagaidāms, pamatojoties uz ražošanas apjomu pieaugumu gan OPEC+, gan ārpus OPEC esošajās valstīs un pasaules ekonomikas palēnināšanos."
Galvenā ietekme uz jēlnaftas cenu kustību joprojām ir ASV prezidenta Donalda Trampa neparedzamā rīcība un viņa tarifu politikas ietekme uz pasaules ekonomiku. Šobrīd stājušies spēkā papildu 25% tarifi Indijas precēm kā sods par Indijas nepārtraukto Krievijas naftas iepirkšanu.
"ASV ir Indijas lielākais eksporta tirgus, kura vērtība ir 86,5 miljardi ASV dolāru gadā, un Indijai noteiktais 50% tarifs faktiski ir tirdzniecības embargo," skaidro Titovs. "Šim faktam ir būtiska ietekme uz globālo tirdzniecību un tas palēnina ekonomikas izaugsmi, kas nozīmē mazāku pieprasījumu pēc naftas."
Lai gan Indiju tarifi ir skāruši smagi, tiek prognozēts, ka Indijā pieaugs Krievijas naftas imports, jo daudzas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas ir cietušas uzbrukumos Ukrainā, un krievi daudzviet nespēj pārstrādāt naftu. Pirms kara Ukrainā Indija no Krievijas piegādāja mazāk nekā 1% no kopējām savām naftas vajadzībām, bet tagad šīs piegādes veido vairāk nekā 40%. "Kamēr Indija turpinās pirkt lētu Krievijas naftu, citiem piegādātājiem būs jēlnaftas pārpalikums, un tas noteikti ietekmēs pasaules tirgus cenu," uzsver Titovs.
Lai gan tirgū ir daži faktori, kas teorētiski varētu palielināt naftas cenas tuvākajā nākotnē, tie ir diezgan nelieli. Piemēram, pirms pāris nedēļām naftas eksports uz Ungāriju un Slovākiju pa cauruļvadu "Družba" Ukrainas darbību dēļ tika īslaicīgi apturēts, taču piegādes, kā ziņots, tika atsāktas.
ASV krājumu samazinājums izrādījās lielāks, nekā analītiķi prognozēja, kas liecina par spēcīgu pieprasījumu, taču, tā kā neoficiālā vasaras braukšanas sezona ASV ir augusta beigās ir noslēgusies, tiek prognozēts mazāks benzīna pieprasījums.
"Turklāt Vācijas patērētāju noskaņojuma un uzticības indeksa GfK kritums līdz zemākajam līmenim pēdējo mēnešu laikā ietekmē cenas ar pazeminošu tendenci. Tātad rezumējot varētu sagaidīt, ka cenas septembrī kritīsies, ja vien neradīsies neparedzēti apstākļi," komentē Gatis Titovs.