Izsludināts konkurss uz rehabilitācijas centra "Vaivari" valdes priekšsēdētāja amatu
Veselības ministrija (VM) izsludinājusi konkursu uz "Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari"" valdes priekšsēdētāja amatu. "Vaivaru" vadītājam tiek solīts 5500 eiro liels atalgojums pirms nodokļu nomaksas.
Kopš šā gada janvāra "Vaivaru" valdē ir Renārs Putniņš, Zoja Osipova un Stella Lapiņa, kurai uz laiku tika uzticēta iestādes vadība. Konkurss uz valdes priekšsēdētāja amatu tolaik noslēdzās bez rezultāta, un tika solīts rīkot atkārtotu konkursu.
"Meklējam līderi, kurš būs atbildīgs par valsts mēroga rehabilitācijas sistēmas koordinēšanu, efektīvu pārmaiņu vadību un sadarbības veicināšanu ar veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām organizācijām, veidojot uz pacientu centrētu veselības aprūpi," teikts sludinājumā.
No amata kandidātiem tiek sagaidīta nevainojama reputācija, atbilstība likumu prasībām, augstākā izglītība medicīnā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē vai finansēs, vismaz trīs gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, pieredze jautājumos, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju vai vadīšanu.
Tāpat tikšot vērtēta kandidātu pieredze pārmaiņu un attīstības procesu vadīšanā, pieredze darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā, procesu plānošanā un vadīšanā, padziļināta izpratne par veselības aprūpes sistēmu valstī, pieredze apjomīgu projektu vadīšanā vai pārraudzībā un Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanā, stratēģiskais redzējums, līderība un komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība un orientācija uz attīstību.
Pieteikumi tiek gaidīti līdz 28.septembrim. Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt stratēģisko redzējumu par "Vaivaru" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.
"Vaivari" ir valsts kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļu turētāja ir VM. 2024.gadā iestāde strādāja ar 27,4 miljonu eiro apgrozījumu un 323 000 eiro peļņu, liecina "firmas.lv" dati.