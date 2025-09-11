Zīmola "Molberts" ražotājs ieguldījis 150 000 eiro jaunas saldējuma tirgotavas izveidē Rīgā.
Bizness un ekonomika
Šodien 18:17
Iemīļotais saldējums “Molberts” ver jauna veikala durvis Rīgā, ieguldot 150 000 eiro
Saldējuma zīmola "Molberts" ražotājs SIA "Molberts Latvia" ieguldījis 150 000 eiro jaunas saldējuma tirgotavas izveidē Rīgā, "Grīziņparka" industriālajā teritorijā, informēja uzņēmums.
"Molberts Latvia" valdes loceklis Edijs Masaļskis norāda, ka šī ir piektā un plašākā uzņēmuma saldējuma tirgotava.
2024.gadā "Molberts Latvia" strādāja ar 1,025 miljonu eiro apgrozījumu un 100 258 eiro peļņu.
Kompānija dibināta 2018. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1250 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Masaļskis.