Jauns auto par 17 tūkstošiem eiro! Kas ir MG3?
Ķīniešu zīmols ar britu saknēm MG pie mums ieradies uz palikšanu. Kas ir vislētākais MG modelis? Tas ir mazās klases hečbeks MG3, - sākot ar 17 tūkstošiem eiro. Šo mazuli pilnā vārdā gan sauc MG3 Hybrid+, jo tas, gluži kā, piemēram, Toyota Yaris, ir pilnvērtīgs pašuzlādes hibrīds.
Ieskatoties bagāžniekā, atklājas, ka rezerves riteņa nav, jo akumulators atrodas aizmugurē. Pakaļējā sēdekļa atzveltne ir nolaižana tikai vienā gabalā. Vajadzētu ieskatīties MG3 salonā, kas nemaz neizskatās pēc trūcīga budžetnieka - drīzāk otrādi. Modera stūre, stūrainas pogas, virtuālais panelis un grozāma pārnesumu ripa kā Kia. Zem centrālā ekrāna ir virkne prāva izmēra tiešās piekļuves pogu. Tās patiks lietotājiem ar mazu moderno auto lietošanas pieredzi. Ir arī laba atpakaļskata kamera.
Šo MG 3 uz priekš dzen tāds pats hibrīddzinējs kā krosoverā ZS. Taču MG 3 ir daudz vieglāks! Gandrīz 200 ZS jauda ir kā savulaik "karstajiem" hečbekiem. Savulaik tik liela jauda bija Seat Ibiza Cupra, bet MG3 ārienē nekas pat neliecina par šādu potenciālu.
Stūres rats gan diemžēl regulējas tikai pēc augstuma, toties disku bremzes ir visiem riteņiem. Mazformāta hibrīdam vajadzētu būt ļoti taupīgam. Vai tāds ir arī spilti dzeltenais MG? Tomēr pirms kāds braucis ne sevišķi ekonomiski, kamdēļ borta dators rāda 6 l/100 km, vismaz vienu litru par daudz. Tas droši vien tāpēc, ka hibrīdā MG3 gluži vai provocē uz ātru braukšanu.