Ar ko tie atšķirsies? "Apple" prezentē jaunākos "iPhone" modeļus
ASV tehnoloģiju uzņēmums "Apple" otrdien prezentēja jaunos viedtālruņa "iPhone" modeļus, starp kuriem ir arī līdz šim plānākais kompānijas radītais viedtelefons.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz jaunajiem "iPhone" modeļiem ir uzlabotas kameras, ilgākas darbības akumulatori un vairāki citi uzlabojumi. "iPhone 17" modeļi aprīkoti ar "A19" procesoru, kas jo sevišķi palīdzēs darbināt "Apple" mākslīgā intelekta funkcijas.
Starp jaunajiem modeļiem ir arī "iPhone 17 Air", kas ir vien 5,6 milimetrus biezs, salīdzinot ar 8-9 milimetriem pārējiem "iPhone 17" modeļiem. Turklāt "iPhone 17 Air" cena šogad būs tādi pati, kādu patērētāji pērn maksāja par "iPhone 16 Pro".
Vienlaikus jaunajiem "iPhone" modeļiem krātuves ietilpība tagad būs vismaz 256 gigabaiti, tādējādi "Apple" to ir dubultojis salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes telefoniem.
Pērn tirgū laistie "iPhone" modeļi bija pirmie, kurus "Apple" bija radījis mākslīgā intelekta tehnoloģijām. "iPhone 17" šajā jomā būtisku attīsību nav pieredzējis, taču katrs telefons aprīkots ar "Apple" jaunāko operētājsistēmu "iOS 26", kurā būs ieviesti mākslīgo intelektu tehnoloģiju uzlabojumi.
"Apple" otrdien prezentēja arī vairāku citu ierīču jaunos modeļus, tai skaitā austiņas "AirPods Pro 3" un viedpulksteņus "Apple Watch Series 11" un "Apple Watch Ultra 3".