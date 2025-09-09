Jauns sākums ar asu redzējumu: Vizionette veikals tagad arī t/c Spice!
Modes un dzīvesstila pasaule vienmēr ir kustībā – gluži kā pilsēta, kas nekad neguļ. Tieši tāpēc jauna VIZIONETTE veikala atklāšana t/c SPICE ir notikums, kas iedvesmo. Tas ir vairāk nekā tikai optikas veikals – tā ir vieta, kur redze un stils saplūst vienotā estētikā, kur brilles kļūst par modes valodu un personības izpausmi.
Ieejot jaunajā veikalā, sajūta ir kā modes galerijā: tīras līnijas, moderns interjers un kolekcijas, kas ļauj ne tikai “redzēt”, bet arī pamanīt un tikt pamanītam.
Kolekcijas, kas raksta savu stāstu
Jaunā sezona atgriežas ar 90. gadu šarmu un laikmetīgu interpretāciju. Brilles vairs nav tikai nepieciešamība – tās ir aksesuārs, kas definē tavu garderobi.
Miu Miu – modes provokatore, kas ar saviem ietvariem uzbur rotaļīgu, bet pārliecinošu sievišķību.
- 90-to gadu minimālisms – lakonisks, bet pārliecinošs siluets no zīmola Miu Miu, 259 EUR
- Tas pats modelis arī saulesbriļļu versijā – ar nelielu noslēpumainības pieskaņu Miu Miu, 279 EUR
Prada – intelektuālās modes simbols, kas savieno klasiku ar drosmīgu skatienu nākotnē:
- Oversize ietvars brūnā caurspīdīgumā – drosmīgs, bet universāls, piešķir sejai dziļumu Prada, 249 EUR
- Minimālisms ar gaiši tonētām lēcām – maigi, bet eleganti akcenti Prada, 279 EUR
Un vēl – mode turpina spēlēties ar formām un raksturiem. Ray-Ban – ikona, kas pārvērš brilles par dzīvesstila leģendu:
- Ray Ban Klasisks Wayfarer 3-D izpildījumā, 179 EUR
- Ray Ban Aviators, kas kļūst aktuāls arī dāmām, 169 EUR
Marc Jacobs – modernā rotaļīguma un arhitektoniskās formas meistars.
- Marc Jacobs daudzstūrainība un gaišas lēcas, 199 EUR
- Marc Jacobs oversized bordo tonī ar saules uzliku, 269 EUR
LIU JO – Itālijas šarms ar sievišķīgas elegances pieskārienu. Arī zīmols LIU JO pārsteidz ar sievišķīgu interpretāciju.
- Oversized smalks metāla ietvars, 159 EUR
- Aktuāla sašaurināta forma ar taisnu augšdaļu – 159 EUR
Redzēt un piedzīvot
VIZIONETTE atklāšana t/c SPICE ir ne tikai iespēja iegādāties jaunākās kolekcijas, bet arī piedzīvot mūsdienīgu un iedvesmojošu iepirkšanās pieredzi. Šeit brilles tiek izvēlētas ne tikai pēc dioptrijām, bet pēc rakstura, dzīvesstila un garastāvokļa.
Jo brilles šodien ir daudz vairāk nekā funkcionāls aksesuārs – tās ir kā smalks rotājums, kas papildina tēlu, piešķir noskaņu un ļauj ikdienā sajust to, ko modes žurnāli sauc par “mazajām luksusa manifestācijām”.
Aicinām uz jauno VIZIONETTE veikalu t/c SPICE, iepazīt jaunākās kolekcijas un atklāt ietvarus, kas kļūs par Tava stila vizītkarti. Šeit brilles nav tikai funkcionāls aksesuārs – tās ir Tava rakstura un modes sajūtas manifestācija.