Kur šobrīd meklēt lētas riepas? Izlasi rakstu un noskaidro!
Mūsdienu saspringtajā ikdienā laiks un nauda ir divas vērtības, kuras cenšamies ietaupīt ik uz soļa. Ja arī tev pieder auto, lieki piebilst, ka tā uzturēšana ir būtiska izdevumu pozīcija. Tāpēc daudzi autovadītāji meklē veidus, kā ietaupīt, un viena no visbiežāk meklētajām frāzēm Google ir lētas riepas. Vai arī tev interesē, kā apvienot zemu cenu ar augstu veiktspēju? Tad esi nonācis pareizajā vietā – šajā rakstā pastāstīsim, kur meklēt riepas ar lielisku cenas un kvalitātes attiecību!
Lētas riepas jāizvēlas gudri
Riepu tirgus ir ļoti plašs, un lētas riepas vari atrast pat saimniecības preču internetveikalos. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka zemāks cipars uz cenu zīmes ne vienmēr nodrošinās drošību un komfortu uz ceļa. Par daudziem budžeta klases zīmoliem informācija ir ļoti skopa vai tādas nav vispār, un tā nav laba zīme.
Izvēloties šādas riepas, ilgtermiņā bieži vien rodas papildu izmaksas un neērtības. Piemēram, riepu nodilums var būt ātrāks, tās mēdz radīt lielāku troksni vai pasliktināt auto vadāmību. Tāpēc ir būtiski atrast zīmolu (un pārdevēju), kas piedāvā labu cenas un kvalitātes attiecību, nevis zemāko cenu.
Riepu garāžas piedāvājumā – ne tikai lētas riepas, bet arī ērtības un garantija
Ja vēlies iegādāties lētas ziemas riepas, vasaras riepas vai vissezonas riepas no uzticamiem ražotājiem, Riepu garāža ir pareizā izvēle. Uzņēmuma piedāvājumā ir ne tikai plašs riepu un disku klāsts, bet arī daudzi noderīgi pakalpojumi, tostarp:
- riepu montāža;
- riteņu ģeometrijas regulēšana;
- riepu remonts un glabāšana;
- riepu radžošana;
- disku remonts;
- kondicionieru uzpilde;
- riepu uzpilde ar slāpekli;
- riepu spiediena sensoru (TPMS) programmēšana.
Pērkot jaunu riepu komplektu, vari to saņemt kādā no pieciem Riepu garāžas servisiem visā Rīgā, piesakoties arī riepu montāžai vai citiem pakalpojumiem, bet vecās riepas bez maksas nodot utilizācijai. Lai to izdarītu, tev pat nav jāzvana vai jāraksta, jo mājaslapā Riepugaraza.lv pieejams ērts Online pieraksts. Ja lētas riepas vēlies saņemt savā mājā vai garāžā, nekādu problēmu – Riepu garāža piedāvā bezmaksas piegādi jaunām riepām visā Latvijā. Vēl viens būtisks faktors ir garantija. Uzņēmums to nodrošina gan riepām, gan ikvienam servisa darbam.
Kur atrodas Riepu garāžas centri?
Riepu garāža piedāvā iegādāties lētas vasaras riepas, ziemas riepas un vissezonas riepas, kā arī pakalpojumus vairākās lokācijās Rīgā:
- Pļavniekos (A. Saharova ielā 9A un Lubānas ielā 129D);
- Juglā (Brīvības gatvē 403A);
- Zolitūdē (Priedaines ielā 35A);
- Ganību dambī 25E.
Visi Riepu garāžas servisi ir aprīkoti ar modernu tehniku un tajos strādā zinoši speciālisti, kuri nodrošina kvalitatīvu un ātru darbu.
Lētas ziemas riepas: četri zīmoli, kurus iesaka Riepu garāža
ILink un Tourador: uzticamas riepas par īpaši draudzīgu cenu
Viens no spilgtākajiem piemēriem kvalitatīvām un vienlaikus lētām vissezonas riepām, ziemas riepām un vasaras riepām ir zīmols iLink, kuru daudzviet dēvē par budžeta klases karali. Atliek vien piekrist – iLink piedāvā perfektu cenas un kvalitātes attiecību, par kuru ar saviem maciņiem balso ļoti daudz autovadītāju gan Latvijā, gan citur pasaulē.
Riepu garāža ir oficiālais iLink riepu izplatītājs Baltijā, kas ļauj nodrošināt īpaši draudzīgas cenas. Vēl viens budžeta klases zīmols, kuru izcelt, ir Tourador. Arī šim zīmolam Riepu garāža ir oficiālais izplatītājs Latvijā, piedāvājot produkciju par iepazīšanās cenām, jo Tourador riepas Latvijā parādījušās salīdzinoši nesen. Pēc veiktspējas Tourador produkciju pieskaita Premium budžeta klasei.
Laufenn: vidējās klases zīmols no Hankook Tire grupas
Ja tu meklē lētas riepas, kas izstrādātas speciāli prasīgajiem ziemas apstākļiem Eiropā, Laufenn produkcija neliks vilties. Tas ir jauns, 2015. gadā tapis zīmols Hankook Tire grupas paspārnē, un sadarbība ar šo Dienvidkorejas riepu gigantu ir cieša. Laufenn riepas tiek ražotas modernās Hankook rūpnīcās Dienvidkorejā, Ungārijā un Indonēzijā, īpašu uzmanību pievēršot gan pētniecībai, gan izstrādei.
Hankook: riepas no augstākā plaukta, kas nemaksā kaudzi naudas
100 miljoni riepu gadā, eksports uz 160+ valstīm, vairāk nekā 20 tūkstoši darbinieku, 8 rūpnīcas visā pasaulē – šie ir vien daži no skaitļiem, kas liecina par to, cik iecienītas ir Hankook riepas. Ražotājs ir radījis virkni augstākās klases riepu modeļu, kas saņēmuši godalgotas pozīcijas un apbalvojumus neatkarīgos testos. Nerauguties uz to, Hankook riepas lielākoties pieskaita vidējai klasei, taču to veiktspēja ir līdzvērtīga Premium ražotājiem. Turklāt Hankook ir oficiālais riepu piegādātājs Pasaules rallija čempionātam (WRC) un Formula E jeb elektrisko formulu čempionātam.
Tagad arī tu zini, kā izvēlēties uzticamas, bet tajā pašā laikā lētas riepas. Riepugaraza.lv internetveikals un pieci centri visā Rīgā tevi jau gaida ciemos – izmanto iespēju sarūpēt jaunas riepas par izdevīgām cenām, pirms iestājusies drudžainā riepu maiņas sezona!