VSAA Ukrainas un Baltkrievijas pensijas izmaksās nedēļu agrāk
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Ukrainas un Baltkrievijas pensijas par trešo ceturksni Latvijā dzīvojošajiem Ukrainas un Baltkrievijas pensionāriem izmaksās par nedēļu agrāk jeb līdz 10.septembrim, informē VSAA.
Ukrainas pensijas ar VSAA starpniecību saņems 426 Latvijā dzīvojošas personas. To izmaksai no Ukrainas pensiju fonda saņemti 95 495,75 eiro. Savukārt Baltkrievijas pensijas VSAA izmaksās 4206 Latvijā dzīvojošām personām. Šim mērķim Baltkrievijas kompetentā iestāde VSAA pārskaitījusi 345 851,28 eiro.
Atbilstoši līgumiem, kas noslēgti starp Latviju un šīm valstīm, VSAA Baltkrievijas kompetentajai iestādei pārskaitījusi 1 594 935,61 eiro Latvijas pensiju izmaksai 5541 Baltkrievijā dzīvojošai personai par trešo ceturksni. Ukrainas pensiju fondam VSAA pārskaitījusi finansējumu 362 209,52 eiro apmērā Latvijas pensiju izmaksai par trešo ceturksni Ukrainā dzīvojošām 562 personām.
Latvijas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā ir spēkā kopš 1999.gada 11.jūnija, savukārt līgums starp Latviju un Baltkrieviju par sadarbību sociālās drošības jomā ir spēkā kopš 2010.gada 28.septembra.