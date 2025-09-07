Uzņēmumam "Vats" anulēta licence elektroenerģijas sadales pakalpojuma sniegšanai Ventspils brīvostā
Saskaņā ar SIA "Vats" lūgumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome no 1.oktobra anulējusi uzņēmumam izsniegto licenci elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniegšanai Ventspils brīvostas teritorijas daļā.
SPRK 2017.gada 2.novembrī izsniedza "Vatam" licenci elektroenerģijas sadales pakalpojuma sniegšanai Ventspils brīvostas teritorijas daļā uz laiku no 2017.gada 11.novembra līdz 2037.gada.10.novembrim.
"Vats" lūdzis SPRK no 2025.gada 1.oktobra anulēt licenci, jo turpmāk neplāno sniegt elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumus. Turklāt uzņēmums šogad 12.augustā noslēdza līgumu ar AS "Sadales tīkls", paredzot "Vata" pamatlīdzekļu, kas nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniegšanu, pārdošanu "Sadales tīklam". Tāpat starp "Vatu" un "Sadales tīklu" noslēgta vienošanās, kas paredz, ka "Sadales tīkls" pārņems iepriekš "Vata" licences darbības zonu un nodrošinās tajā esošajiem lietotājiem elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumus, kā arī pārņems energoapgādes objektus, kas nepieciešami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Vats" 2024.gadā strādāja ar 832 163 eiro apgrozījumu un 92 886 eiro zaudējumiem. Uzņēmums reģistrēts 1996.gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,212 miljoni eiro. "Vats" pieder Ventspils domei (50%), AS "Ventbunkers" (30%) un AS "Kālija parks" (20%).