Rīgā augstākās degvielas cenas Baltijas galvaspilsētās
Degvielas cenām pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās bija atšķirīgas tendences, liecina apkopotie dati.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Tallina un Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela dārgākā bija Rīgā, seko Viļņa, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 6,1% - līdz 1,554 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena kāpa par 4,8% - līdz 1,524 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā piektdien 95.markas benzīna cena saglabājās stabila un bija 1,409 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā samazinājās par 1,3% - līdz 1,469 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena bija 1,439 eiro par litru, kas ir par 12,7% mazāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena samazinājās par 10,8% - līdz 1,319 eiro par litru.
Autogāzes cena Rīgā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, palielinājās par 3,4% un piektdien bija 0,915 eiro par litru. Savukārt Viļņā un Tallinā autogāzes cena saglabājās stabila un maksāja attiecīgi 0,699 eiro un 0,899 eiro par litru.