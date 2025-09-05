LU profesors Jānis Priede: svarīgi domāt ne tikai par valsts budžeta ietaupīšanu, bet arī par ienākumu palielināšanu
Ekonomikas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes ekonomikas profesors un Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Priede Latvijas Radio raidījumā “Labrīt” uzsvēra, ka, lai uzlabotu valsts finanses, svarīgi domāt ne tikai par līdzekļu ietaupīšanu, bet arī par to, kā palielināt ieņēmumus.
Profesors norādīja, ka, lai valsts budžetā rastu lielāku ietaupījumu, nepieciešams skats no malas. Tikai tādā veidā varēs objektīvi izvērtēt ministriju tēriņus. Šāda pieeja ļaus identificēt ne tikai liekos izdevumus, bet arī atrast veidus, kā resursus izmantot efektīvāk, vienlaikus stimulējot ekonomikas izaugsmi.
Jau ziņots, ka atbilstoši Ministru kabineta (MK) dotajam uzdevumam jāveic publiskā sektora efektivizācija un vispārējās valdības izdevumu samazinājums ne mazāk kā 450 miljonu eiro apmērā 2026.–2028. gadā, tajā skaitā 2026. gadā – ne mazāk kā 150 miljonus eiro.
Izdevumu efektivizēšanas un samazināšanas rezultātā iegūto finansējumu plānots primāri novirzīt aizsardzības un drošības izdevumu finansēšanai, apvienojot iekšzemes fiskālos pasākumus un starptautiskos aizdevumus. Papildus ar MK lēmumu ir noteikts, ka aizsardzības finansējuma palielinājums tiks veikts tā, lai vispārējais valdības parāds nepārsniegtu 55% no iekšzemes kopprodukta (IKP).