Vai statistika melo par algām? Pētījums atklāj, ka arvien mazāk Latvijas iedzīvotāju gaida savu ienākumu pieaugumu
Saskaņā ar jaunāko bankas "Citadele" "Iegādes spējas barometru" iedzīvotāju gaidas par algām 2025. gada trešajā ceturksnī ir pasliktinājušās salīdzinājumā ar gada sākumu. Vienlaikus pieaug optimisms par personīgo finanšu nākotni, un arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju plāno investēt mājokļa iegādē.
"Latvijas patērētāju noskaņojumā redzama šķietama pretruna - algu gaidas šajā ceturksnī ir zemākās šogad, taču vienlaikus iedzīvotāji arvien pozitīvāk vērtē savu finanšu situāciju. To lielā mērā nosaka inflācijas samazināšanās un procentu likmju kritums, kas uzlabo mājsaimniecību pirktspēju. Īpaši būtiska tendence ir pieaugošā interese par mājokļa iegādi - gada laikā šādu plānu īpatsvars ir dubultojies, kas tieši atspoguļo hipotekārās kreditēšanas atkopšanos. Tātad patērētāji kļūst drošāki ilgtermiņa lēmumu pieņemšanā, un tas var kļūt par vienu no būtiskākajiem iekšējā patēriņa atdzīvinātājiem nākamajos ceturkšņos," aptaujas datus komentē bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Trešajā ceturksnī 12 % Latvijas respondentu sagaidīja algu pieaugumu, kamēr 8 % prognozēja algu samazinājumu. Līdz ar to algu gaidu līdzsvars saglabājās pozitīvs, taču tas bija zemākais rādītājs šogad un ievērojami atpalika no pirmā ceturkšņa, kad 18 % iedzīvotāju cerēja uz algu kāpumu. Jāuzsver, ka darba tirgus kopējā situācija Latvijā lēnām uzlabojas - nodarbinātība turpina pieaugt, bet bezdarba līmenis samazinās, kas ilgtermiņā varētu radīt labvēlīgu fonu algu pieaugumam. Par to liecina arī otrā ceturkšņa vidējā atalgojuma dati, vidējam bruto atalgojumam pieaugot par 8,2 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni.
Līdzīgas svārstības redzamas arī kaimiņvalstīs - Lietuvā algu gaidas joprojām ir nedaudz augstākas, lai gan arī tur vērojama lejupslīde. Savukārt Igaunijā, kur šovasar paaugstināts pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju noskaņojums kļuvis vispesimistiskākais Baltijā.
Atšķirībā no algu gaidām, Latvijas iedzīvotāju skatījums uz savām personīgajām finansēm kļūst arvien pozitīvāks. Ja gada sākumā vairākums iedzīvotāju bija skeptiski par savu finansiālo nākotni, tad trešajā ceturksnī šis noskaņojums ir gandrīz neitrāls, un ir pamatots pamats uzskatīt, ka jau nākamajā ceturksnī patērētāji finanšu perspektīvas vērtēs ar plus zīmi. Šīs pārmaiņas veicina inflācijas samazināšanās un Euribor procentu likmju kritums, kas uzlabo mājsaimniecību spēju plānot savus ienākumus un izdevumus.
Īpaši izteikta tendence vērojama mājokļu tirgū - jaunākie dati rāda, ka Latvijā to iedzīvotāju īpatsvars, kuri plāno iegādāties mājokli, neatkarīgi no tā, vai tas būtu dzīvoklis, privātmāja vai vasarnīca, gada laikā ir dubultojies - no 2 % pirmajā ceturksnī līdz 4 % trešajā. Šī dinamika pilnībā sakrīt ar hipotekāro kreditēšanas atkopšanos pēc iepriekšējā stagnācijas perioda, ko izraisīja augstās procentu likmes. Tagad, kad aizdevumu procentu likmes samazinās un kredīti kļūst pieejamāki, patērētāji atkal ir gatavi ieguldīt lielākos pirkumos.
Balstoties uz datiem par iedzīvotāju tendenci krāt naudu, nevis tērēt lieliem pirkumiem, redzams, ka situācija Baltijas valstīs ir atšķirīga. Lietuvā šī proporcija 2025. gada laikā saglabājusies nemainīga - 5 % respondentu visos trijos ceturkšņos plānoja krāt. Latvijā vērojams svārstīgs pieaugums, ja pirmajā ceturksnī taupītāju bija 6 %, tad otrajā skaits pieauga līdz 9 %, bet trešajā nedaudz saruka līdz 8 %. Savukārt Igaunijā noskaņojums kļūst arvien piesardzīgāks - taupītāju īpatsvars trešajā ceturksnī sasniedza 12 %, kas ir augstākais rādītājs Baltijā.
"Pirktspējas noskaņojuma barometrs" ir bankas "Citadele" ceturkšņa aptauja, kas veikta 2025. gada augustā, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 3000 Baltijas valstu iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.