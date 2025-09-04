Valainis: "Rīgas siltuma" sākotnēji plānotais tarifa kāpuma pieaugums ir uzņēmuma padomes atbildība
AS "Rīgas siltums" sākotnēji plānotais siltumenerģijas tarifa kāpums nav tikai uzņēmuma valdes, bet arī padomes atbildība, jo tieši padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv uzņēmuma intereses un uzrauga valdes darbību un uzņēmuma attīstību, pauda ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Ministrs uzsvēra, ka "Rīgas siltuma" padomei un valdei ir jāuzņemas atbildība par uzņēmuma darbu, jo uzņēmuma tarifa kāpuma samazinājums tika sasniegts, pateicoties tieši Ekonomikas ministrijas (EM) aktīvai iesaistei, nevis "Rīgas siltuma" padomes iniciatīvai.
"Mazāku kāpumu par sākotnēji plānoto sekmēja ārpustirgus iepirktā siltumenerģija par cenu, kas ir zemāka, nekā apstiprinātais siltumenerģijas ražošanas tarifs, kā arī veiktā siltumenerģijas tirgus optimizācija, pilnībā pārejot uz ikdienas tirgu, kas nodrošinās zemāku biokurināmā siltumavotos ražotā siltuma iepirkuma cenu un maksimizēs atlikumsiltuma izmantošanu," skaidroja Valainis.
Tādēļ EM kā viens no akcionāriem aicinās sasaukt "Rīgas siltuma" akcionāru ārkārtas sapulci, kurā rosinās atsaukt no amata padomes locekļus.
Regulējums nosaka, ka akcionāru sapulce ir jāsasauc 21 dienas laikā, taču, akcionāriem vienojoties, sapulci ir iespējams sasaukt agrāk, tāpēc EM cer uz Rīgas domes un pārējo akcionāru piekrišanu šajā jautājumā, informēja Valainis.