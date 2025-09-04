AS “Rīgas siltums” padome 2025. gada 3. septembrī pieņēma lēmumu no valdes priekšsēdētāja amata atsaukt Ilvaru Pētersonu ar 4. septembri.
Šodien 10:19
Par jauno "Rīgas siltuma" valdes priekšsēdētāju iecelts Kalvis Kalniņš
AS “Rīgas siltums” padome 2025. gada 3. septembrī pieņēma lēmumu no valdes priekšsēdētāja amata atsaukt Ilvaru Pētersonu ar 4. septembri. No 5. septembra uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā iecelts līdzšinējais valdes loceklis Kalvis Kalniņš, kurš papildus līdzšinējiem pienākumiem pārņems arī Ilvara Pētersona atbildības jomas.
Kalvis Kalniņš ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī profesionālo maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Karjeru sācis AS “Rīgas siltums” kā inženieris, vēlāk ieņēmis siltumcentrāļu “Daugavgrīva” un “Ziepniekkalns” vadītāja amatus, no 2024. gada darbojies uzņēmuma valdē, atbildot par siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanu, remontu un attīstību.