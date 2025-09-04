Solana prognoze un Galaxy Digital blokķēdes inovācijas
Uzzini, kā Solana nostiprina kāpumu un Galaxy Digital ar tokenizētām akcijām maina tirgus dinamiku, radot jaunas iespējas investoriem.
SOL cenas prognoze - Solana pārsniedz 209 ASV dolārus, Galaxy Digital laiž klajā ar SEC reģistrētus GLXY tokenus - vai SOL gatavojas jauniem rekordiem?
SOL cenas prognoze: Solana pārsniedz 209 ASV dolārus, kamēr Galaxy Digital laiž klajā ar SEC reģistrētus GLXY tokenus, atzīmējot pirmo publiski kotēto ASV akciju emisiju tieši uz lielas publiskās blokķēdes.
SOL cenas prognožu scenāriji ir pastiprinājušies, jo Solana pārrāva 209 ASV dolāru pretestības līmeni, bet Galaxy Digital radīja blokķēdes vēsturi, laižot klajā ar SEC reģistrētus GLXY tokenus tieši Solana tīklā.
Šī ir pirmā reize, kad publiski kotēta ASV akcija tiek emitēta tieši uz lielas publiskās blokķēdes.
Tehniskā analīze rāda, ka SOL saglabājas virs galvenā augošā atbalsta līmeņa ap 190 - 200 ASV dolāriem, ar vairākiem prognozētajiem mērķiem 225 - 291 ASV dolāru robežās tuvākajos mēnešos.
Galaxy Digital attīsta blokķēdes akciju integrāciju
Galaxy Digital ir laidis klajā tokenizētas GLXY akcijas, kas dod SEC reģistrēto A klases parasto akciju turētājiem iespēju konvertēt savas akcijas Solana tīklā emitētos tokenos.
Katrs GLXY tokenizētais vienums uz blokķēdes pārstāv reālu akciju ar identiskām juridiskajām un ekonomiskajām tiesībām kā tradicionāli turētām akcijām, nevis apliktām atvasinātām vienībām.
Tokenizācijas process prasa KYC pārbaudi caur Superstate, Galaxy digitālo pārvedumu aģentu. Tikai iepriekš atļautām adresēm ir atļauts turēt vai saņemt tokenus, lai nodrošinātu akcionāru uzskaites atbilstību un izpildītu AML prasības, vienlaikus ļaujot veikt korporatīvas darbības.
Galaxy izvēlējās Solana tīklu tā ātruma, caurlaides spējas un pieaugošās lomas dēļ kā augstas kapacitātes spot tirdzniecības Layer-1 blokķēdei.
Uzņēmums uzsvēra, ka primārā emisija uz L1 tīkla palīdz saglabāt vienpusēju iziešanas iespēju un mazināt centralizētus kontroles punktus, lai gan nākotnē tiek plānots arī Ethereum atbalsts.
Šobrīd tirdzniecības ierobežojumi ļauj tokenizēto GLXY pārsūtīt tikai divpusēji starp KYC apstiprinātām adresēm.
AMM un DEX tirdzniecība vēl nav pieejama, gaidot regulējuma skaidrību, lai gan Galaxy uzskata, ka automatizētie tirgus veidotāji (AMM) būtu jāuztver kā autonomi depozitārija mehānismi, nevis kā regulējami biržu operatori.
Augošās atbalsta struktūras saglabāšana uztur “bullish” ietvaru
Tirgum gatavojoties nākamajam solim, SOL 4 stundu grafikā saglabājas virs galvenās augošās trendlīnijas atbalsta, kas kalpoja par pamatu rallijam no 120 līdz pašreizējiem 209 ASV dolāru līmeņiem. Zilā augošā atbalsta līnija saskan ar 200 periodu EMA ap 190 ASV dolāriem, kas veido spēcīgu tehnisko pamatu turpmākam impulsa saglabājumam.
Tāpat 14 periodu RSI rādījums norāda, ka SOL tuvojas pārpārdotam līmenim šajā laika nogrieznī, kas varētu atbalstīt atlēciena scenāriju, ja augošais atbalsts noturēsies.
MACD indikators rāda vērtības ap 12,26, saglabājot pozitīvu impulsu, neraugoties uz neseno konsolidāciju.
Statistikas rādījumi 14,1 arī norāda uz iespējamu īstermiņa pieaugumu, ja SOL noturēsies virs augošajiem atbalsta līmeņiem.
Tomēr impulsa indikatori jau atrodas paaugstinātos līmeņos, kas liecina par ierobežotu izaugsmes potenciālu, pirms varētu parādīties iespējamās diverģences.
Šī tehniskā konfigurācija prasa rūpīgu atbalsta zonas 190 - 200 ASV dolāru tuvumā uzraudzību.
Kanāla projekcijas mērķē 291 ASV dolāriem pēc atbalsta pārbaudes
Dienas grafika analīze rāda, ka SOL kustas labi definētā augoša kanāla struktūrā, ar septembra projekcijām, kas paredz sākotnēju atbalsta pārbaudi, kam sekos virzība pret kanāla pretestības zonu. Pašlaik SOL atrodas ap 208 ASV dolāriem, kas ir kanāla vidusdaļā, ar iespējamu atkāpšanos līdz 190 - 200 ASV dolāru atbalstam, pirms pieauguma uz 240 ASV dolāriem augšējo robežu.
Daudzmērķu analīze rāda, ka SOL atrodas konverģējošu trendlīniju ietvaros, ar horizontālās pretestības līmeņiem pie 174,36, 211,99, 224,10 un 291,04 ASV dolāriem. Pašreizējā projekcija paredz secību ar kritumu līdz 170 ASV dolāru atbalsta līmenim, kam sekos atkopšanās un mērķis pie 291 ASV dolāriem, kas no pašreizējiem līmeņiem nozīmētu apmēram 40% pieaugumu.
Turklāt iknedēļas salīdzinājums ar 2023. gada rudens cenu kustību ap 24 ASV dolāriem liecina, ka līdzīgs konsolidācijas modelis varētu veidoties augstākos absolūtos līmeņos.
Pašlaik SOL, iespējams, uzkrāj enerģiju vēl vienam lielam kāpumam, potenciāli mērķējot uz 400 - 500 ASV dolāru diapazonu, balstoties uz pašreizējās konsolidācijas mērījumiem.
Tuvākā uzmanība jāpievērš SOL spējai noturēties virs augošā atbalsta un vienlaikus veidot impulsu uzbrukumam 225 - 240 ASV dolāru pretestības zonai.
Sekmīgs izrāviens virs šiem līmeņiem apstiprinātu optimistiskākas projekcijas līdz 291 ASV dolāriem un augstāk.
Vai Snorter ir nākamais 100x Telegram bots, ko izmanto visi?
Kamēr SOL gatavojas iespējamam izrāvienam uz jauniem maksimumiem, šis jaunais tirdzniecības bots jau demonstrē spēcīgu iepriekšpārdošanas sniegumu.
Pieredzējuši treideri zina - ja izdodas agrīni atrast pareizo utilitātes tokenu, tas bullu tirgus laikā var nest milzīgu peļņu.
Snorter piesaista uzmanību, jo padara Solana tirdzniecību ātrāku un drošāku. Bots darbojas tieši Telegram vidē un spēj iegādāties tokenus mazāk nekā vienā sekundē, izmantojot privātus RPC savienojumus. Līdz šim iepriekšpārdošanā jau ir savākti vairāk nekā 3,6 miljoni ASV dolāru. Agrīnie pircēji par savu monētu turēšanu var nopelnīt ap 127% staking atlīdzību.
Vissvarīgākais ir tas, ka labākie tirdzniecības rīki tiek ātri pieņemti, tiklīdz tie pierāda savu efektivitāti.
Snorter pilnvērtīgi tiks palaists 2025. gada 3. ceturksnī ar tādām funkcijām kā kopēšanas tirdzniecība (copy trading) un aizsardzība pret “rug pull” krāpniecībām. Tas nozīmē, ka, ja vēlies iegūt iepriekšpārdošanas cenu, jāsteidzas pirkt laicīgi.
SNORT tokenus var iegādāties viņu mājaslapā, izmantojot SOL, ETH, USDT vai kredītkartes.
Secinājumi
Solana turpina kāpumu, nostiprinoties virs svarīgajiem atbalsta līmeņiem, un tehniskie indikatori liecina par turpmāku impulsu saglabāšanu, kamēr tirgus sagatavojas nākamajam solim.
Galaxy Digital ar tokenizētajām GLXY akcijām uz Solana blokķēdes ievieš jaunu tirgus dinamiku, nodrošinot reālu akciju pārstāvību un saglabājot juridiskās un ekonomiskās tiesības akciju turētājiem, vienlaikus ievērojot KYC un AML prasības. Šī inovācija atzīmē pirmo publiski kotētās ASV akcijas emisiju uz lielas publiskas blokķēdes un izmanto Solana ātrumu un augsto caurlaides spēju.
Tirgus potenciāls saglabā optimismu, ar iespējamu turpmāku SOL kāpumu, savukārt jauni tirdzniecības rīki, piemēram, Snorter Telegram bots, uzlabo tokenu iegādi un drošību, piedāvājot agrīniem lietotājiem staking iespējas un papildu funkcionalitāti nākotnē.