Iepazīsties ar ķīniešu jauno MG ZS krosoveru ar cenu un attieksmi
MG ir sens britu zīmols, kas tagad pieder ķīniešu SAIC. Šoreiz TV Autoziņas iepazīstina ar ne vislētāko, bet mūsu tirgum vajadzīgāko MG modeli, krosoveru ZS.
Pirms 20 gadiem MG ZS bija rūpnīcas “uztūnēts” kompaktklases hečbeks Rover 45, kas pats savukārt bija uztaisīts no Honda Civic. Jaunajā dzīvē tas pārdzimis par krosoveru, pie tam šī ir jau otrā ZS paaudze, kas iznākusi tikai 2024. gadā. Pēc izmēriem tas drīzāk līdzinās Škoda Kamiq. Dacia Duster u.c.
Parasti tādiem ir visai prasti dzinēji, bet ne šim. MG ZS Hybrid+ ir benzīna hibrīds ar summāro jaudu 195 ZS. Transmisijai ir tikai trīs pārnesumi, taču tā ir vienai no progresīvākajām hibrīdiem paredzētajām ātrumkārbām tirgū. MG dīleris Autobrava Motors Krasta piedāvā trīs komplektācijas ar vienu un to pašu hibrīda dzinēju. ZS Standard sākuma cena ir tikai 23 000 eiro.
Sēdpozīcija ir diezgan augsta, bet stūresrats regulējams tikai augstumā. Toties MG atslēgas pults un divi ekrāni ir diezgan eleganti. Iedarbināšanai ir starta poga starp sēdekļiem, kur atrodas arī stilīgs un parocīgs pārnesumkārbas kloķis. Fizisku pogu gan ir gaužām maz, un klimata iekārta pieejama tikai ekrānā.
Bet kā tad MG ZS iet ar saviem gandrīz 200 zirgspēkiem? Senos laikos tas skaitītos tautas sporta auto. Iespiežot pedāli grīdā, MG ZS tiecas izspolēt ar velkošajiem riteņiem. Vidējais degvielas patēriņš ir tikai 5,3 l uz simtu un tas gandrīz precīzi atbilst MG solītajam. Tātad jokainā kārba prot savu darbu.