Bizness un ekonomika
Šodien 12:22
Kas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, un kas jādara?
Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus 2026. gadā Rīgā būs iespējams noteiktām nodokļa maksātāju kategorijām, kurām pieteikumi jāiesniedz līdz 1. oktobrim.
Atvieglojumiem jāpiesakās par šādām kategorijām:
- Ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, ja tās tiek saglabātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- Pieteikums jāiesniedz elektroniski Pilsētas attīstības departamentā (veidlapa Nr. DA-120: www.rdpad.lv/veidlapas).
- Ja nosacījumi nav mainījušies, tad nākamajā taksācijas gadā nav jāsniedz atkārtots pieteikums, lai saņemtu atvieglojumus divu gadu periodā.
- Ēkām, kas atrodas valsts vai reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās vai apbūves aizsardzības teritorijās, kā arī par ēkām, kas iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai atzītas par kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām, ārpus šīm teritorijām un ir veikta ēkas (fasāžu) pilna atjaunošana, ēkas restaurācija vai pārbūve.
- Pieteikums jāiesniedz elektroniski Pilsētas attīstības departamentā (veidlapa Nr. DA-121: www.rdpad.lv/veidlapas).
- Jāpiesakās ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
- Ja nosacījumi nav mainījušies, tad nākamajos taksācijas gados nav jāsniedz atkārtots pieteikums, lai saņemtu atvieglojumus piecu gadu periodā.
- Zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja tā tiek apsaimniekota atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir sabiedrībai pieejama.
- Pieteikums jāiesniedz Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē (pielikums Nr. 5: www.mvd.riga.lv/pakalpojumi).
- Zemi vēsturiski piesārņotās teritorijās, kurā veikta sanācija.
- Pieteikums jāiesniedz Mājokļu un vides departamentā (pielikums Nr. 6: www.mvd.riga.lv/pakalpojumi).
- Atvieglojumi piešķirami uz 10 gadiem pēc sanācijas pabeigšanas.
NĪN atvieglojumus 2026. gadam Finanšu departaments piemēros automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem. Nodokļa maksāšanas paziņojumi tiks nosūtīti līdz 2026. gada 16. februārim.
Vienlaikus Finanšu departaments atgādina, ka atvieglojumu piemērošanai nodokļa maksātājam jāatbilst visiem saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem:
- jābūt reģistrētai oficiālajai elektroniskajai adresei vai piekrišanai saziņai ar Finanšu departamentu pa e-pastu;
- nedrīkst būt NĪN parāds, kas pārsniedz piešķiramo atvieglojumu apmēru.
Atvieglojumu piešķiršanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā”.