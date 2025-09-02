Eirozonā aug dārdzība: inflācija pārsniedz 2% robežu
Gada inflācija eirozonā augustā pieaugusi līdz 2,1% salīdzinājumā ar 2% jūlijā, liecina otrdien publiskotais Eiropas Savienības (ES) statistikas biroja "Eurostat" ātrais novērtējums.
Tādējādi gada inflācija eirozonā pārsniegusi Eiropas Centrālās bankas noteikto 2% mērķrādītāja līmeni.
Jaunākie dati liecina, ka vislielākais kāpums salīdzinājumā ar 2024.gada astoto mēnesi bijis pārtikas, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu cenām, kas gada salīdzinājumā pieaugušas par 3,2% pēc 3,3% kāpuma jūlijā.
Pakalpojumu cenas eirozonā augustā bija par 3,1% lielākas nekā pirms gada. Jūlijā pakalpojumu cenas sadārdzinājās par 3,2%.
Ar enerģiju nesaistīto rūpniecības preču cenas augustā 20 valstu veidotajā eirozonā palielinājušās par 0,8%, līdz ar to fiksēts identisks kāpums kā jūlijā. Enerģijas cenas eirozonā šajā periodā samazinājušās par 1,9%. Jūlijā enerģijas cenām tika reģistrēts 2,4% kritums.
"Eurostat" inflāciju aprēķina atbilstoši ES saskaņotajam patēriņa preču indeksam (HICP).