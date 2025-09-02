Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:41
Auto eksperts salīdzina un vērtē uzlaboto KIA Sportage un tā vecāko brāli
KIA Sportage ir viens no svarīgākajiem korejiešu ražotāja modeļiem Eiropā, tostarp Latvijā, attiecīgi uzlabotā Sportage izmaiņas ir veiktas ļoti rūpīgi un pārdomāti, bet cik daudz tas atšķiras no sava vecākā brāļa.
Interjera un eksterjera dizainā izmaiņu nav daudz, taču rūpīgāk ieskatoties tās ir pamanāmas un pat gana nozīmīgas, piemēram, priekšējo lukturu dizains, bet kā ar tehnisko pildījumu un braukšanas izjūtām? To salīdzinās un vērtēs Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.