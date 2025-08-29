Durvis ver atjaunotais Lage Gastronomija
Šodien tirdzniecības centrā Galleria Riga tika atklāts atjaunotais Lage Gastronomija. Tas ir nākamais posms uzņēmuma Lage stratēģiskajā gastronomu un restorānu dizaina atjaunošanas programmā, kas uzsākta pirms trim gadiem. Šajā laikā viesiem jau pieejami atjaunotie Lagetirdzniecības centros: Origo, Spice, Akropole Alfa, Galerija Centrs, kā arī Jūrmalā un Dzirnavu ielā 37. Tagad pienākusi kārta arī Galleria Riga, kur viesus gaida gan pazīstamāsgaršas, gan svaigs vizuālais tēls.
“Pasaule mainās, un arī mēs nestāvam uz vietas – regulāri papildinām ēdienkarti, eksperimentējam un ieviešam aktuālus ēdienus, lai iepriecinātu mūsu viesus. Piemēram, īpašu popularitāti ir ieguvis mūsu Dubaijas šokolādes deserts – pieejams gan ar tumšo, gan piena šokolādi, kā arī atsevišķs deserts ar šo šokolādi,” stāsta Lage operacionālā direktore Natālija Andrejeva.
Viņa uzsver – svarīgi ir radīt atmosfēru, kur viesi ne tikai paņem ēdienu vai kafiju līdzņemšanai, bet arī nesteidzīgi bauda maltīti mājīgā vidē. “Tajā pašā laikā paliekam uzticīgi tradīcijām – pie mums vienmēr ir plaša gatavo ēdienu izvēle “kā pie vecmāmiņas”. Tos var gan paņemt līdzi, gan nogaršot uz vietas. Ceram, ka arī jaunajā gastronomā jutīsieties ērti un gardi!”
Garšu ceļš no Pērnavas ielas līdz galdiņam
Šobrīd Latvijā darbojas jau 15 Lage Gastronomija – Rīgā un Jūrmalā. Piedāvājumā ir svaigi ceptas maizītes, izsmalcināti deserti un pilnvērtīgi, sabalansēti ēdieni. Viss sortiments top uzņēmuma ražotnē – Pērnavas ielā 86. Mēroga iespaids ir ievērojams – ik nedēļu tur sagatavo ap 300 litru boršča, 8000 pelmeņu un 3000 siera plācenīšu. Gatavošanas process – no mīklas līdz mērcei – notiek tikai ar rokām.
“Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai katrs ēdiens tiktu pagatavots vienādi kvalitatīvi un garšīgi. Tā ir atšķirība no atsevišķiem restorāniem, kur maltītes kvalitāte var būt atkarīga no konkrētā šefpavāra. Mums ir skaidras receptūras, un virtuvē strādā profesionāļi. Viss process ir pārdomāts, bezsteigas un haosa. Tāpēc jebkurā Lage kafejnīcā saņemsiet nemainīgo, atpazīstamo mūsu siera plācenīšu garšu,” uzsver ražošanas vadītājs Andrejs Kalagurka.
Par nepārtrauktu loģistiku rūpējas īpaša komanda – septiņas automašīnas ar saldēšanas un dzesēšanas kamerām ik dienas nogādā produkciju uz visiem tirdzniecības punktiem. Piemēram, kūka Napoleons tiek izcepta, sagriezta un no rīta jau piegādāta veikaliem līdz atvēršanas brīdim, savukārt suši tiek gatavoti tajā pašā dienā tuvākajā restorānā Gan Bei.
Jauns sākums – Galleria Riga
“Es ar nepacietību gaidīju brīdi, kad atjaunošanas kārta pienāks Lage veikalam – kafejnīcai tirdzniecības centrā Galleria Riga. Atrodamies pirmajā stāvā, un tagad uzreiz piesaistīsim apmeklētāju uzmanību. Pie mums ir tik garšīgi ēdieni un skaisti deserti, un beidzot arī interjers tam ir cienīgs!” ar prieku stāsta gastronoma direktors Jevgeņijs Milevskis.
Jau šobrīd Galleria Riga apmeklētāji aicināti novērtēt atjaunotās telpas, nobaudīt pusdienas, izmēģināt firmas desertus un sajust to īpašo Lage garšu, kas apvieno tradīcijas, kvalitāti un laikmetīgu pieeju.