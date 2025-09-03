Auto vēstures atskaite biznesā - dati labāku lēmumu pieņemšanai
Neticiet sludinājumu aprakstiem! Pārbaudiet transportlīdzekļa vēsturi pēc VIN numura: bojājumi, nobraukums un fotogrāfijas. Samaziniet izmaksas ar pakalpojumu komplektiem uzņēmumiem un privātpersonām.
Neticiet auto sludinājumu aprakstiem — uzmanīgi pircēji paši pārbauda transportlīdzekļa vēsturi
Bez avārijām, no Latvijas tirgotāja, pēc regulārām pārbaudēm ASC – tā bieži vien teikts sludinājumos, bet kā ir īstenībā? Transportlīdzekļu apraksti bieži vien ir tikai tukšas runas un apgalvojumi, ko nevar uzskatīt par pietiekami ticamu informāciju, lai pieņemtu biznesa lēmumus. Profesionāļiem svarīgi ir konkrēti dati. Tādi, kurus var iegūt no transportlīdzekļa vēstures atskaites, pirms personīgi pārbaudīt tā tehnisko stāvokli.
Mīti, kuru dēļ uzņēmumi zaudē tūkstošiem eiro
Lietoto automašīnu segments joprojām turpina strauji attīstīties. Jauno tirgus standartu, piemēram, rūpīgas auto pārbaudes pēc VIN numura, neievērošana uzņēmumiem rada gan finansiālus, gan arī publiskā tēla zaudējumus. Kādi mīti šajā nozarē var radīt vislielākos zaudējumus?
1. mīts. „Bez avārijām”, tātad - nav no kā baidīties
Sludinājumā: „bez avārijām”. Patiesībā: transportlīdzekļa vēstures atskaite atklāj bojājumus, kuru vērtība tiek lēsta vairāk nekā 52 000 eiro. Šis piemērs attiecas uz 2016. gada Ford Kuga un ir viens no daudzajiem gadījumiem, kad sludinājuma apraksts neatbilst patiesībai.
- pārmaksātu pirkumu un zaudējumus tālākpārdošanā;
- reklamācijas;
- atmaksas,
- tiesas prāvas un izdevumus;
- zīmola reputācijas zaudējumu klientu acīs.
2. mīts. Neliels nobraukums ir garantija labam tehniskajam stāvoklim
Tikai 2024. gadā vien autoDNA servisā tika atklāti vairāk nekā 71,5 tūkstoši gadījumi, kad odometra rādījumi bija neatbilstoši. Tie vidēji bija samazināti par 21 316 km. Jāņem vērā, ka odometra atgriešana par 25 000 km pircējam rada zaudējumus pat četru tūkstošu eiro apmērā. Vissmagākās finansiālās sekas tiek novērotas jaunāko automašīnu gadījumā, kuru vecums ir maksimums trīs gadi.
3. mīts. Zema cena ir ideāla izdevība, ko nedrīkst palaist garām
Lietota automašīna ir ievērojami lētāka par tirgus vidējo cenu? Bieži vien tas ir brīdinājuma signāls.
Aiz pievilcīgās cenas var slēpties, piemēram:
- auto importēts pēc pilnīgas norakstīšanas;
- automašīna izmantota kā taksometrs;
- transportlīdzeklis cietis dabas stihijās.
Īpaša uzmanība jāpievērš automašīnām, kas ievestas no ārzemēm. Līdz pat 97% no autoDNA 2024. gadā pārbaudītajām amerikāņu automašīnām bija dažāda veida bojājumi — sākot no virsbūves defektiem un mehāniskām kļūmēm līdz pat šasijas defektiem. Pircējiem jābūt tikpat uzmanīgiem, pārbaudot vācu auto marku modeļus, kas ieņem augstākās vietas kopējo bojājumu reitingā. 2024. gadā 7 no 10 visbiežāk autoDNA pārbaudītajiem modeļiem ar kopējiem bojājumiem bija tieši no Vācijas.
Transportlīdzekļi ar apšaubāmu pagātni rada augstas remonta izmaksas, tiem ir zema atlikusī vērtība un augsts LTV (kredīta attiecība pret ķīlas vērtību) rādītājs. Praksē, ietaupot dažus tūkstošus eiro pirkuma brīdī, ilgtermiņā var zaudēt pat vairākus tūkstošus eiro visa transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.
Transportlīdzekļa vēstures atskaite – kas tas ir, ko tas ietver un kā to izmantot biznesā?
VIN atskaite, jeb transportlīdzekļa patiesā vēsture
Transportlīdzekļa vēstures atskaite ir pārskats par tā dzīves ciklu no pirmās reģistrācijas brīža. Tas tiek ģenerēts, pamatojoties uz unikālu 17 zīmju VIN numuru, apvieno datus no valsts un starptautiskajām datu bāzēm, tos parādot pārskatāmā veidā, ko var uzreiz izmantot lēmumu pieņemšanas procesā.
Atkarībā no datu pieejamības, atskaitē var būt iekļauti:
- reģistrētais odometra rādījums;
- reģistrētie bojājumi;
- ieraksti no nozagto transportlīdzekļu datu bāzēm;
- reģistrācijas datumi un valstis;
- transportlīdzekļu arhīva fotogrāfijas.
autoDNA piedāvā arī bezmaksas VIN pārbaudi – īsu informāciju par datiem, kas ir pieejami pilnajā atskaites versijā par konkrētu transportlīdzekli.
autoDNA atskaites pakas – konkrēti ietaupījumi uzņēmumiem
Liela apjoma darbības prasa atbilstošus rīkus. Tāpēc autoDNA piedāvā 20, 50 vai 100 transportlīdzekļa vēstures atskaites pakas, kurās vienas atskaites cena ir pat par 7-10 eiro zemāka nekā mazumtirdzniecībā (uz 2025. gada 7. augustu). Visas atskaites ir uzreiz pieejamas uzņēmuma kontā, kas novērš liekas formalitātes un paātrina pārbaudes procesu.
Atskaišu pakas ieviešanas rezultāti?
- Tirdzniecības pārstāvju laika ietaupījums.
- Uzņēmuma procesu optimizācija un loģistikas uzlabošana.
- Degvielas ietaupījums un lieku izbraucienu skaita samazināšana.
- Nelabvēlīgu biznesa lēmumu riska samazināšana.
- Atgriezumus un sūdzību skaita samazināšana.
autoDNA transportlīdzekļa vēstures atskaites – jūsu konkurences priekšrocība
Dati no uzticama avota
Uzņēmums autoDNA darbojas tirgū jau 15 gadus, un līdz šim tā pakalpojumus ir izmantojuši aptuveni 4 miljoni klientu. Pakalpojums, apkopojot informāciju no vairāk nekā 50 tūkstošiem iestādēm 26 Eiropas valstīs, ASV un Kanādā, rīkojas ar vispilnīgāko datu bāzi par transportlīdzekļiem, tostarp kravas automašīnām, motocikliem un piekabēm.
Starp avotiem, no kuriem tiek iegūti dati, ir arī:
- transportlīdzekļu pārbaudes stacijas;
- finanšu iestādes;
- valsts pārvaldes institūcijas;
- biedrības;
- nozagto transportlīdzekļu reģistri.
Ekspertu atbalsts ir pieejams latviešu valodā, izmantojot tālruni, tiešsaistes tērzēšanu vai e-pastu.
VIN atskaites pakas uzņēmumiem – risinājums, kas atmaksājas
Vidējie tirgus dati liecina, ka, apsverot 20 transportlīdzekļu iegādi, 12 no tiem var noraidīt jau to vēstures pārbaudes posmā – bojājumu, odometra manipulāciju vai atrašanās zagto transporlīdzekļu datu bāzēs. No efektīvas autoparka pārvaldības viedokļa, atskaites pakas izmantošana sniedz taustāmus ieguvumus:
- apjoma atlaides, kas samazina atskaites vienības izmaksas;
- kopējā rēķinu izrakstīšana – vienkāršāka norēķinu veikšana un grāmatvedības automatizācija;
- īpašs biznesa konsultants.
Transportlīdzekļa vēstures atskaites jūsu biznesā
Transportlīdzekļa vēstures atskaites reāli ietekmē lietoto automašīnu segmenta pārdošanas dinamiku. Tie veicina pārredzamību, saīsina pārdošanas laiku un samazina finanšu risku. Atskaites pakas ir pieejamas dažādās versijās, bet nestandarta vajadzībām – arī individuālu piedāvājumu veidā.
Dīleru salons – labi atlasīts krājums
Saskaņā ar pētījumu „Fakti un mīti par lietoto automašīnu tirgu” galvenie lēmumu pieņemšanas faktori individuālajiem klientiem pašlaik ir transportlīdzekļa vēsture un tā tehniskais stāvoklis. Uz motora pārsega redzamais logotips paliek otrajā plānā. Tas liek dīleriem izmantot rīkus, kas ļauj ātri izslēgt riskantās automašīnas, pirms tās nonāk tirdzniecībā.
Atskaites pakas ļauj:
- izslēgt neizdevīgus eksemplārus bez liekiem apmeklējumiem uz vietas;
- palielināt klientu apmierinātību un samazināt sūdzību un prasību skaitu;
- paātrināt krājumu rotāciju.
Pētījumi liecina, ka dīleri, kas garantē klientiem piekļuvi transportlīdzekļa vēstures atskaitēm, vidēji reģistrē par 5 dienām īsāku krājumu apgrozījuma laiku nekā tie, kas šo iespēju neizmanto.
Līzinga/auto nomas uzņēmums – riska brīva tālākpārdošana
Līzinga un nomas (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa) segmentā VIN atskaites kļūst par galveno instrumentu kapitāla netraucētai pārvaldībai. Tie ļauj savlaicīgi atklāt transportlīdzekļus, kas var samazināt auto parka rentabilitāti vai palēnināt tālākpārdošanas procesu.
Ieviešanas rezultāti ir, cita starpā:
- augstāka auto parka atlikusī vērtība – izslēgti transportlīdzekļi ar slēptu bojājumu vēsturi vai manipulācijām ar odometra rādījumiem;
- īsāks pārdošanas laiks – pilnīga pārredzamība saīsina pircēju lēmumu pieņemšanas procesu un paātrina darījuma noslēgšanu;
- labāka sarunu pozīcija – pilnīga datu kopa pārdevēja rīcībā samazina iespēju samazināt cenu.
Tirgus – piedāvājumu kvalitātes standartizācija
Saskaņā ar pētījumu „Lietoto Auto Tirgus: Mīti un Fakti”, sludinājumi, kuros iekļauts transportlīdzekļa vēstures atskaites, piesaista 3,5 reizes vairāk potenciālo pircēju nekā tādi, kuros šāda informācija nav ietverta. Šis viens papildu sludinājuma elements nodrošina:
● lielāku pircēju iesaistīšanos – lietotāji labprātāk sazinās par automašīnām ar dokumentētu vēsturi;
● spēcīgāku zīmolu – platforma tiek uztverta kā uzticams starpnieks;
● mazāku juridisko strīdu risku – pārredzami piedāvājumi samazina prasību un sūdzību skaitu.
Kā izmantot VIN atskaites sarunās ar klientu?
No datiem līdz argumentiem – darījuma nosacījumu korekcija, pamatojoties uz faktiem
Transportlīdzekļa vēstures atskaites ir ne tikai piedāvājumu atlases instruments, bet arī stabils pamats sarunās. Dati par iepriekšējiem bojājumiem, aizdomīgām nobraukuma neatbilstībām vai trūkumiem apkopes vēsturē var kļūt par pamatojumu pirkuma cenas samazināšanai. Auto parka un vairumtirdzniecības pirkumos katra šāda korekcija, pat par dažiem procentiem, nozīmē tūkstošiem eiro ietaupījumu.
No otras puses, pārredzama transportlīdzekļa vēsture var būt tikpat efektīva, paaugstinot pārdošanas cenu. Pētījumi liecina, ka 65% klientu ir gatavi maksāt vairāk par automašīnu ar dokumentētu vēsturi, pat ja tajā ir reģistrēti bojājumi, ar nosacījumu, ka remonts ir veikts profesionāli un transportlīdzeklis ir labā tehniskā stāvoklī.
Izrādās, ka īpaša vērtība ir apkopēm ASC – vērtība, ko tirgus spēj novērtēt eiro. Saskaņā ar ASC apkalpošanas ziņojumu, automašīnas cena, kas apkalpota autorizētā servisā, var būt pat par 20% augstāka nekā tā auto cena, kas apkalpots neatkarīgā servisā.
Gatavas formulas lietoto automašīnu pārdevējiem
Pat visrūpīgāk atlasīts krājums prasa profesionālu prezentāciju, kas balstīta uz pārliecinošiem pārdošanas argumentiem. Šeit ir trīs galvenie vēstījumi, kurus ir vērts izmantot sarunās ar klientu:
- Pārredzama transportlīdzekļa vēsture samazina slēpto tehnisko defektu risku un neparedzētu remonta izmaksu risku tieši pēc pirkuma.
- Pilnīgas transportlīdzekļa vēstures pārzināšana ļauj izvairīties no juridiskām problēmām, kas rodas, piemēram, iegādājoties nozagtu automašīnu.
- Piekļuve detalizētai transportlīdzekļa vēsturei nozīmē ilgtermiņa ietaupījumus un augstāku pārdošanas vērtību.
Vai ir vērts iegādāties VIN atskaites paku, nevis atsevišķu atskaiti?
Pilnīgi noteikti! Iegādājoties paku, samazinās atskaites vienības cena – jo lielāks apjoms, jo zemāka cena (pat par 7-10 eiro lētāk par atskaiti). Ja jums ir iegādātas atskaites „rezervē”, jūs varat ātrāk un efektīvāk atlasīt transportlīdzekļus attālināti, ietaupot laiku un personīgo pārbaužu izmaksas, kā arī izvairoties no nevajadzīgām vizītēm klātienē.
Cik maksā autoDNA paka?
|
Pakete
|
Mazumtridzniecības cena (aprēķināta)
|
Paketes cena
|
Ietaupījums (eiro)
|
Ietaupījums (%)
|
20 atskaites
|
€499,80
|
€259,00
|
€240,80
|
48,18%
|
50 atskaites
|
€1 249,50
|
€559,00
|
€690,50
|
55,26%
|
100 atskaites
|
€2 499,00
|
€959,00
|
€1 540,00
|
61,62%
* Dati uz 2025. gada augustu
Kam paredzēti biznesa pakalpojumi un kam individuālie pakalpojumi?
- Individuālie pakalpojumi – privātiem pircējiem, kas meklē automašīnu personīgai lietošanai.
- Biznesa pakalpojumi – dīleriem, līzinga kompānijām, autoparkiem, tirgus vietām, apdrošinātājiem un citām organizācijām, kas pārvalda lielu skaitu transportlīdzekļu.
Kāda informācija ir iekļauta atskaitē un vai tā ir uzticama?
Atkarībā no pieejamajiem datiem atskaite var ietvert:
- reģistrētie odometra rādījumi;
- reģistrētie bojājumi;
- ieraksti no nozagto transportlīdzekļu datu bāzes;
- reģistrācijas datumi un valstis;
- transportlīdzekļa arhīva fotogrāfijas.
Dati ir iegūti no vairāk nekā 50 tūkstošiem avotiem 26 Eiropas valstīs, ASV un Kanādā. Datubāze aptver vairāk nekā 500 miljonus transportlīdzekļu, un tai jau uzticas vairāk nekā 4 miljoni klientu.
Vai atskaite atklās odometra attīšanas/slēptos bojājumus?
Jā, VIN atskaite ļauj identificēt krāpšanos ar patieso nobraukumu un reģistrētos bojājumus visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.
Kā lētāk pārbaudīt vairākus lietotus automobiļus ar vienu paku?
Pakete nodrošina ietaupījumus divos līmeņos:
- finansiālais – zemāka atskaites vienības cena,
- operatīvais – iespēja vienlaikus pārbaudīt vairākus VIN numurus un samazināt pārbaužu skaitu klātienē pat par 80–90 %.
Praksē tas nozīmē, ka jūs apskatāt tikai tos automobiļus, kuriem patiešām ir pārdošanas potenciāls.
Kādi dati ir jānorāda, lai pasūtītu VIN atskaiti tiešsaistē?
Lai pasūtītu transportlīdzekļa vēstures atskaites tiešsaistē, jums ir nepieciešams tikai VIN numurs un e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts gatava atskaite PDF formātā. Pirkuma brīdī jūs varat izvēlēties jebkādu maksājuma veidu.