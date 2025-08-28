Rīgas mērs reaģē uz "Zemnieku saeimas" kritiku: jānodrošina, ka graudu transports var nokļūt Rīgas ostā visu diennakti
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzdevis no 3.septembra pašvaldībai nodrošināt zemniekiem iespēju nogādāt ražu Rīgas ostā.
"Es uzskatu, ka Ārtelpas un mobilitātes departamenta lēmums bija kļūdains. Tāpēc esmu uzdevis no 3.septembra nodrošināt, ka graudu transports var nokļūt Rīgas ostā visu diennakti, lai zemniekiem netiek kavēta ražas piegāde," tviterī raksta Rīgas mērs.
Viņš norāda, ka situāciju pārrunājis ar biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvi.
"Zemnieku saeima" kritizēja Rīgas pašvaldības lēmumu neatļaut lauksaimniecības smagajam transportam ar graudiem un rapsi līdz Rīgas ostai pa noteiktiem maršrutiem pārvietoties visu diennakti.
Biedrībā skaidro, ka laikā, kad lauksaimniecības nozare piedzīvo smagu krīzi, pašvaldība noraidījusi "Zemnieku saeimas" lūgumu ražas novākšanas periodā no 22.jūlija līdz 1.novembrim ļaut smagajam transportam ar graudiem un rapsi uz Rīgas ostu pārvietoties noteiktos maršrutos visu diennakti.
Kā skaidroja Rīgas domē, šogad pašvaldība atteikusi atļauju graudu vedējiem šķērsot centru, jo notiek intensīvi ielu remonti.
Rīgā notiek plaši ielu un ar pilsētas infrastruktūras attīstību saistīti būvdarbi, kuru dēļ ir noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi, atbildē "Zemnieku saeimai" bija norādījis Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments.
Departamentā uzsvēra, ka tas nevarot veikt tādas satiksmes organizācijas izmaiņas, kas būtu paredzētas tikai graudaugu ražu pārvadājošajam kravas transportam. Līdz ar to, atceļot esošos kravas transporta ierobežojumus, šīs izmaiņas varētu izmantot visi kravas transporta vadītāji, kas savukārt radītu vēl plašākus satiksmes sablīvējumus un apgrūtinātu satiksmi pilsētā.
Ņemot to vērā, departaments nolēma neatcelt esošos kravas transporta kustības ierobežojumus.
Ministru kabinets 5.augustā ārkārtas sēdē aptaujas kārtībā nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā līdz 2025.gada 4.novembrim, lai novērstu salnu, lietavu un plūdu izraisīto seku draudus.