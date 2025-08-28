Augusta izskaņā ikviens interesents varēs izmēģināt jaunākos auto modeļus pie t/c “Mols”
Jau šajā sestdienā, 30. augustā, no pulksten 11.00, Rīgā norisināsies ikgadējā brīvdabas auto izstāde “Pielaiko savu auto!” tirdzniecības centra “Mols” stāvlaukumā, kurā ikviens interesents varēs aplūkot un braucienā pats izmēģināt jaunākos automašīnu modeļus. Tāpat ar visu ģimeni būs iespēja vērot jaudīgu drifta spēkratu priekšnesumus, kā arī piedalīties veiklības braucienā ar vērtīgu balvu. Pasākumu, kurā ieeja ir bez maksas, vadīs pazīstamais autožurnālists Pauls Timrots.
Tradicionālais “Pielaiko savu auto!” pasākums norisinās sadarbībā ar konkursu “Latvijas Gada auto”. Auto izstādē pie “Mols” apmeklētājiem būs iespēja iepazīt visjaunākos automašīnu modeļus, kā arī markas, kas tikko kā ieradušās Latvijas tirgū. Pasākuma organizatori sola, ka apskatei un izmēģināšanai būs pieejami aptuveni 20 automobiļi – no maza līdz lielam, no lētāka līdz dārgākam. Turklāt izplatītāji būs sagatavojuši arī īpašus cenu piedāvājumus.
“Brīvdabas auto izstādes “Pielaiko savu auto” lielākā vērtība ir tā, ka apmeklētāji var ne tikai apskatīt jaunākos un aktuālākos automobiļus Latvijā, bet var arī tajā pašā dienā doties testa braucienā. Tas ir īpaši noderīgi tiem, kuri plāno iegādāties jaunu auto, turklāt vienā dienā iespējams salīdzināt vairākus modeļus vienuviet un pieņemt pārdomātāku lēmumu,” uzsver pasākuma organizators Māris Ozoliņš.
Iespaidīgākie jauni automobiļi
Divi iespaidīgākie eksponāti būs no nesen tirgū ienākušajām Ķīnas markām. Svaigākais jaunums Latvijā ir mūsdienās ķīniešu pārvaldītā britu leģendārā zīmola “MG” elektriskais rodsters “Cyberster”, kas attīsta 503 zirgspēku jaudu un kas līdz 100 km/h paātrinās nieka 3,2 sekundēs. “MG Cyberster” ir pirmais elektriskais rodsters, kuram ir uz augšu paceļamas durvis un elektriski nolaižams auduma jumts.
Tāpat ne mazāk iespaidīgs šajā pasākumā būs “M-Hero” – 170 tūkstošus eiro vērts elektriskais luksusa apvidus automobilis no Ķīnas, kas attīsta vairāk nekā 1000 zirgspēku jaudu. Interesanti, ka salona durvju rokturi tam ir “Colt” pistoles veidolā, bet durvju aizvēršanas brīdī pa audio sistēmas skaļruņiem tiek padota skaņa, it kā tiktu pārlādēta pistole. Turklāt, pateicoties četriem elektromotoriem, “M-Hero” spēj apgriezties ap savu asi, stāvot uz vietas, gluži kā kaujas tanks. Abus iepriekšminētos automobiļus varēs ne tikai apskatīt, bet tajos arī iesēsties un nofotografēties.
Vēl no modeļiem, kas noteikti piesaistīs apmeklētāju lielu interesi, brīvdabas auto izstādē būs jaunās paaudzes “Toyota Land Cruiser”, kas pēc savas debijas tirgū kļuva tik populārs, ka pircējiem tas jāgaida vairāku mēnešu rindā. Jaunais modelis savā dizainā izmanto atsaucis uz agrāko paaudžu “Land Cruiser”, kā arī ir viens no retajiem jaunajiem automobiļiem, kas saglabājis dīzeļdzinēju. Tas arī mūsdienās ir kārtīgs apvidus automobilis, kas joprojām tiek izgatavots uz rāmja konstrukcijas, nodrošinot pirmšķirīgu apvidus pārgājību.
Lai pasākuma laikā izbrauktu ar kādu no “Latvijas Gada auto 2026” pretendentiem un citiem jauniem auto modeļiem, ir nepieciešama derīga autovadītāja apliecība. Pieteikties testa braucienam varēs pie attiecīgās auto markas pārstāvja, rezervējot sev vēlamo brīvo laiku. Tā pasākuma organizatori ir parūpējušies, lai interesentiem nav jāgaida “dzīvajā rindā”.
Jaudīgu auto drifta priekšnesumi
Jau ne pirmo reizi brīvdabas auto izstādē apmeklētājus priecē iespaidīgs drifta šovs ar īstiem sacīkšu automobiļiem. Drifta paraugdemonstrējumi notiks pulksten 13.00 un pēc tam 14.00. Norobežotajā trasē dosies Edgars Kroģeris no “Viktorians Racing” komandas (atbalsta “Kebab Factory” un “Viada Latvija”) ar savu BMW 2. sērijas kupeju (F22), kurā ievietots 1020 zirgspēku jaudīgs septiņu litru V8 motors.
Savukārt otrs drifteris būs Atvars Sārs, kurš startē zem “ToGet” un “ToColor” karoga – viņš trasē dosies un priekšnesumus sniegs ar BMW 3. sērijas (E46) automobili, kurā arī ir iebūvēts V8 motors, bet ar 600 ZS jaudu. Abi jaudīgie BMW ļaus apmeklētājiem sajust kūpošu riepu smaržu, astoņu cilindru motoru rūkoņu, kā arī ar telefoniem uzņemt krāšņus fotoattēlus un video saviem soctīklu profiliem.
Abos norādītajos lakos vēl pirms drifta šova skatītājus iesildīs liela mēroga (1:5) “Baja RC” radio vadāmie bezceļu auto modeļu paraugdemonstrējumi, kuru vadīšana ir meistarīgs izaicinājums.
Veiklības braucieni ar vērtīgu balvu
Visu brīvdabas auto izstādes laiku – no pulksten 11.00 līdz 17.00 – atsevišķi norobežotā trasē notiks veiklības brauciens ar jauno “Renault 5 E-Tech Electric”. Tas, kuram izdosies uzstādīt vislabāko brauciena laiku, balvā iegūs šo “Renault 5” testa braucienu uz nedēļas nogali.
“Pasākums “Pielaiko savu auto” sadarbībā ar konkursu “Latvijas Gada auto” pie tirdzniecības centra “Mols” ir kļuvis par skaistu tradīciju, kas vieno auto nozares profesionāļus un plašo sabiedrību. Ar gandarījumu dodam iespēju ikvienam apmeklētājam tuvplānā iepazīt jaunākos auto Latvijā un piedzīvot īpašu notikumu brīvā dabā,” saka Svetlana Novikova, tirdzniecības centra “Mols” valdes locekle.
Tāpat visa pasākuma laikā “Latvijas Gada auto” teltī būs iespēja aprunāties ar konkursa žūrijas locekļiem un iztaujāt viņu atsauksmes par jaunākajiem auto modeļiem un konsultēties par jauna automobiļa iegādi.
