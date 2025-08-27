VIDEO: piedeguša ēdiena dēļ evakuē “Riga Plaza”
Tirdzniecības centrs "Riga Plaza" trešdien evakuēts piedeguša ēdiena dēļ.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) apsekojis tirdzniecības centru un ap 15.30 "Riga Plaza" būs atkal atvērta apmeklētājiem.
Kā Jauns.lv informē VUGD, plkst. 14.08 VUGD saņēma izsaukumu uz Mūkusalas ielu Rīgā, kur sabiedriskās ēkas virtuvē bija piededzis ēdiens 0.01 m2, kā rezultātā izveidojās sadūmojums un nostrādāja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. No ēkas evakuējās apmēram 1200 cilvēku. Liesmas apdzēstas pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Notikuma vietā izvēdinātas telpas un darbs noslēdzās neilgi pirms trijiem pēcpusdienā.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka tirdzniecības centra "Riga Plaza" īpašnieks "LSREF3 Riga Plaza" pagājušajā gadā strādāja ar 12,821 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 6% vairāk nekā 2023.gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga sešas reizes un sasniedza 5,243 miljonus eiro.
"LSREF3 Riga Plaza" reģistrēts 2016.gadā, un kompānijas pamatkapitāls ir 5 504 800 eiro. Kompānijas īpašniece SIA "Loft Office". Pastarpināti kompānijas īpašnieks ir Baltijas nekustamo īpašumu investīciju holdinga uzņēmums "Summus Capital", bet patiesais labuma guvējs ir Izraēlas pilsonis Boriss Skvorcovs.
"Summus Capital" ir Igaunijā bāzēta nekustamo īpašumu investīciju holdinga uzņēmuma grupa, kurai trijās Baltijas valstīs pieder 14 īpašumu portfelis, kas ietver tirdzniecības, biroju, loģistikas un medicīnas sektora ēkas ar iznomātām telpām vairāk nekā 218 000 kvadrātmetru platībā. Holdings veic tiešas investīcijas nekustamajos īpašumos, izmantojot īpašam nolūkam izveidotas sabiedrības konkrētajā valstī.
Igaunijā "Summus Capital" pieder medicīnas centri "Veerenni 1" un "Veerenni 2", tirdzniecības centri "de la Gardie" un "Auriga", biznesa centrs "Punane 56" un noliktavu portfelis. Latvijā "Summus Capital" pieder tirdzniecības centri "Riga Plaza", "Damme" un "Depo Imanta DIY". Lietuvas portfelī ietilpst "BOD Group" augsto tehnoloģiju centrs, tirdzniecības centrs "Nordika" un "Park Town" biroju ēkas.