"Eco Rally" dalībnieks Krišjānis Caune vērtē jauno "Škoda Enyaq"
Jaunais Škoda Enyaq patiesībā ir vērienīgi uzlabots iepriekšējais. Šodien braucam ar Enyaq 85, kam ir 82 kWh (bruto) baterija un 286 ZS elektromotors. Elektromobilis ir ļoti izskatīgs, taču pajautāsim FIA Eco Rally dalībniekam Krišjānim Caunem, kā jābrauc un jāizskatās kārtīgam elektromobilim.
Krišjānis Caune: “Pirmais kas krīt acīs ir vizuālais efekts. Auto ir kompakts, taču ar ietilpība ir pieklājīga.” Ar ietilpību problēmu nebija arī agrāk, taču no mazākā modeļa Elroq palienētā Modern Solid dizaina priekšpuse pārvērtusi Enyaq personību. Un tad vēl krāsa! Tā saucas Olibo Green, un ir viens no krāsu paletes jaunumiem.
Salona arhitektūra joprojām paredz tiešās piekļuves pogas. Tomēr vairums funkciju arvien jāmeklē ekrānā. Caune, kurš ikdienā arī stūrē Škoda markas automašīnu, rāda paņēmienu, kā precīzāk trāpīt pa virtuālajām pogām. Ekrānā var mainīt visu ko, taču nemainīgs šajā Enyaq paliks Sportline aprīkojums ar tumšiem sporta sēdekļiem. Motors ir jaudīgākais pirms pilnpiedziņas RS. “Ieskrējiens man prasījās tāds dinamiskāks,” vērtē Caune, “patīk, kā strādā piekare. Kā pielīmēta pie ceļa!”
Atkarībā no jaudas, bet galvenokārt jau baterijas kapacitātes, jaunā Enyaq sniedzamība ir 433 - 560 km ar vienu uzlādi. Lai īstenotos kaut 400 kilometri, elektromobili jāprot lietot. “Braukšana ar elektroauto ir stāsts par pielāgošanos un paradumu maiņu,” saka autobraucējs. Vai ir jēga izmantot maināmās rekuperācijas pakāpes un dažādus braukšanas režīmus, ko piedāvā Škoda Enyaq? "Rekuperācijai noteikti ir jēga," saka Caune.
“Vēl patēriņu ietekmēs riepu spiediens un svars. Visu, kas kas lieks, metam ārā.” Pašu elektromobili vieglāku gan nepadarīsim. Tātad jāpiedomā pie braukšanas stila. “Un ticiet man, ja izmantosiet manus ieteikumus, nekļūsiet par “sēni”. Eco Rally mēs izmantojam visu to pašu sacensībās.”
Turklāt tagad pārvietošanās ar elektromobiļiem ir daudz relaksētāka nekā agrāk, kad pa visu Latviju bija tikai viens lādētāju tīkls. “Tagad infrastruktūra ir piemērota, un svarīgi izvēlēties uzticamus uzlādes partnerus. Nestei ir uzlādes stacijas visā Baltijā,” saka Krišjānis.
Šāda Škoda Enyaq Sportline 85 pilnā cena ir 57 000 eiro. Vai tā atbilst elektromobiļa sniegumam? “Cipars ir liels, bet par to tu iegūsti kvalitatīvu produktu,” atzīst Krišjānis.