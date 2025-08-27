Bankas aicina lauksaimniekus ārkārtējās situācijas laikā savlaicīgi vērsties pēc risinājumiem
Ņemot vērā Ministru kabineta 2025. gada 5. augusta lēmumu līdz šī gada novembrim izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā saistībā ar lietavu un plūdu izraisītajām sekām, Finanšu nozares asociācijas (FNA) biedri aicina lauksaimniekus, kuri šogad cietuši no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, savlaicīgi vērsties kredītiestādēs un citās finanšu iestādēs, lai kopīgi rastu individuāli pielāgotus risinājumus.
FNA uzsver, ka ātra un atklāta komunikācija ar banku ir izšķiroša, lai mazinātu ārkārtējās situācijas ietekmi uz saimniecību ikdienas darbību. Jo ātrāk saimniecība uzsāk sarunas ar savu kredītiestādi, jo plašākas būs iespējas panākt elastīgus un līdzsvarotus risinājumus.
Iespējamie risinājumi, par ko var vienoties ar kredītiestādēm:
• kredīta pamatsummas maksājumu atlikšana;
• maksājumu grafiku maiņa bez soda sankcijām;
• citi individuāli pielāgoti risinājumi, kas palīdz saglabāt uzņēmuma naudas plūsmu.
Būtiski atzīmēt, ka, ja saimniecības zeme un/vai raža ir apdrošināta, lauksaimniekiem, vienlaikus ar vēršanos pie bankas, jāsazinās arī ar savu apdrošinātāju, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbalsta mehānismu darbību.
FNA vērš uzmanību, ka kredītsaistību pagarinājums vai procentu maksājumu atlikšana ir nopietns un atbildīgs solis. Tādēļ lauksaimnieki tiek aicināti rūpīgi izvērtēt situāciju un apspriest visus iespējamos risinājumus ar savu kredītiestādi, lai atrastu līdzsvarotāko pieeju ārkārtējās situācijas apstākļos.
Ārkārtējās situācijas izsludināšana apliecina valsts atzītu risku lauksaimniecības nozarē, tostarp ražas zudumus un ienākumu samazinājumu. FNA uzsver, ka lauksaimniecība ir Latvijas tautsaimniecībai būtiska nozare, tādēļ jānodrošina stabils pamats tās turpmākai attīstībai. Bankas ir gatavas būt atbalsts šajos izaicinājumu pilnajos apstākļos, tādēļ veiksmīgas sadarbības pamatā ir atklāta un savlaicīga komunikācija starp lauksaimniekiem un finanšu iestādēm.
FNA biedru sniegtā informācija liecina, ka situācija dažādos Latvijas reģionos ir atšķirīga. Kurzemē un Zemgalē redzams labs ražas potenciāls. Eksperti prognozē, ka noteiktos segmentos 2025. gada raža varētu pārsniegt gan 2024., gan 2023. gada līmeni. Tikmēr daļā Vidzemes un Latgales sējumu ir cietuši vissmagāk. Šobrīd iznākumu vēl lielā mērā noteiks tuvāko mēnešu laika apstākļi.