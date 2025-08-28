"MG Motors" oficiāli pieteicis sevi Latvijā
Augusta viducī Rīgas Motormuzejā norisinājās britu auto zīmola MG oficiālā prezentācija, ko rīkoja tā dīleris Latvijā "Autobrava Motors". Par godu svinīgajam notikumam Rīgā bija ieradies "MG" zīmola vadītājs Mants Trakšelis (Mantas Trakšelis).
Šobrīd Latvijas tirgū "Autobrava Motors" Krasta piedāvā piecus "MG" modeļus. Lietuvā tie pieejami jau ilgāku laiku, tāpēc TV Autoziņas interesējās, kā sokas "MG" pārdošana kaimiņos. “Rezultāti ir lieliski. Bijām diezgan pārsteigti, ka pārdevām pirmo automašīnu, kad tā vēl nemaz nebija ieradusies,” stāsta Trakšelis, “Pēc testa braucieniem nesaņēmām nevienu negatīvu atsauksmi. Cilvēki ir pozitīvi pārsteigti par pašām automašīnām, kā tās brauc, kādas ir sajūtas uz ceļa, kādi ir materiāli un tā tālāk.”
No pieciem "MG" modeļiem divi ir krosoveri. Turklāt "MG" krosoveri aprīkoti ar patlaban aktuālajiem hibrīda dzinējiem. Arī "MG" zīmola vadītāja iecienītākais modelis ir krosovers ar hibrīda dzinēju: “Mans favorīts ir "HS", patlaban lielākais SUV mūsu klāstā. Tam ir iespaidīga gaita un apdares materiāli.”
Prezentācijas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta "MG Cyberster", elektriskai sporta automašīnai ar iespaidīgu 503 ZS jaudu, kas paātrinās no 0 līdz 100 km/h vien 3,2 sekundēs. Šis modelis veido saikni starp vēsturiskajiem "MG" modeļiem un jauno ēru SAIC korporācijas paspārnē. Vislētākais "MG" modelis Latvijas tirgū ir mazās klases hečbeks MG3.
Andris Stratičuks, "Autobrava Motors" Krasta pārdošanas nodaļas vadītājs: “Cenas būs pieejamas, sākot ar 16 900 eiro.” “Latvijas tirgū mērķis ir pārdot 150 automašīnas līdz gada beigām,” tā M. Trakšelis ,”Latvijā tas būs vieglāks nekā Lietuvā, jo nu jau mums ir paraugi un visi materiāli, kā arī pieredze ar piegādes ķēdēm. Vēlamies sasniegt 1,5% tirgus daļu jau pirmajā gadā.