Tramps "pārliecinājis" mikroshēmu ražotāju "Intel" atdot ASV valdībai 10% savu akciju. Pirms tam viņš prasīja uzņēma vadītāja tūlītēju demisiju
ASV mikroshēmu ražotājs "Intel" piekritis nodot ASV valdībai 10% savu akciju, piektdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps. "Es teicu - manuprāt, jums vajadzētu mums maksāt 10% no jūsu uzņēmuma," viņš sacīja žurnālistiem par nesen notikušo tikšanos ar "Intel" vadītāju Lipbu Tanu.
"Es teicu - manuprāt, būtu labi, ja Savienotās Valstis būtu jūsu partneris (..) Viņi piekrita to darīt, un es domāju, ka tas viņiem ir lielisks darījums," piebilda Tramps.
ASV tirdzniecības ministrs Hovards Latniks otrdien sacīja, ka "Intel" būtu jānodod ASV valdībai daļa akciju daļa uzņēmumā apmaiņā pret dotācijām, ko "Intel" piešķīra iepriekšējā prezidenta Džo Baidena administrācija.
Latniks teica telekanālam CNBC, ka šāda vienošanās nedotu ASV valdībai vadības vai balsstiesības "Intel". Viņš kritizēja dotācijas, kas piešķirtas saskaņā ar Baidena laikā pieņemto Mikroshēmu un zinātnes likumu, nosaucot tās par vienkārši atdotu naudu. Likuma mērķis bija stiprināt ASV pusvadītāju rūpniecību, un Baidena administrācija ar tā palīdzību piešķīra miljardiem vērtas dotācijas.
Savukārt 12.augustā Tramps savā platformā "Truth Social" pavēstīja, ka viņš ticies ar Tanu, klātesot Latnikam un finanšu ministram Skotam Besentam.
Tramps arī norādīja, ka viņa kabineta locekļi plāno tikties ar Tanu un sniegt Trampam "ierosinājumus".
"Intel" pēdējos gados nelabvēlīgi ietekmē konkurence, ko rada tādi mikroshēmu ražotāji kā Taivānas TSMC un Dienvidkorejas "Samsung".