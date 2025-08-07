Tramps pieprasa pasaules lielākās pusvadītāju kompānijas "Intel" vadītāja tūlītēju atkāpšanos
ASV prezidents Donalds Tramps pieprasījis nekavējoties atkāpties no amata datorkomponentu ražošanas uzņēmuma "Intel" izpilddirektoram Lipbu Tanam (Latvijā izmantotajā piņjiņa atveidošanas sistēmā - Čeņs Livu), jo ASV senators apsūdzējis viņu par pārāk ciešām saiknēm ar Ķīnu.
Tans, kurš ir etniskais ķīnietis no Malaizijas, kas ieguvis ASV pilsonību, un iepriekš vadīja ASV uzņēmumu "Cadence Design Systems", kas izstrādā programmnodrošinājumu elektronisko ierīču projektēšanas automatizācijai, par "Intel" izpilddirektoru tika iecelts martā.
Republikāņu senators Toms Kotons norādījis, ka "Cadence Desingn Systems" Tana vadībā nelikumīgi pārdeva savus ražojumus militārai augstskolai Ķīnā, kā arī nodeva tehnoloģijas Ķīnas uzņēmumam. Ziņots arī, ka Tans kontrolē desmitiem uzņēmumu Ķīnā.
Kotons ir pieprasījis "Intel" direktoru padomei sniegt atbildi līdz augusta vidum.
Tramps savā platformā "Truth Social" ceturtdien ierakstīja, ka Tanam "ir ļoti liels interešu konflikts un viņam ir jāatkāpjas no amata nekavējoties". "Šai problēmai nav cita risinājuma," viņš uzsvēra.