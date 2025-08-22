Ar Fiņķa uzstāšanos un Ghetto Dance Battle šovu "Lido" Stacijas laukumā atklās jauno veikalu
Trešdien, 27. augustā, Stacijas laukumā pie tirdzniecības centra “Origo” norisināsies vērienīga "Lido AS[H]ais" atklāšanas ballīte ar Ghetto Dance Battle šovu un ekskluzīvu hiphopa mākslinieka Fiņķa uzstāšanos. Pasākums ir bez maksas un to ir aicināts apmeklēt ikviens interesents.
LIDO AS[H]ais “Origo” atklāšanas pasākums solās kļūt par vienu no šīs vasaras enerģiskākajiem notikumiem, pulcējot gan deju entuziastus un profesionāļus, gan mūzikas cienītājus. Skatītāji varēs baudīt aizraujošas ielu deju sacensības, bet par muzikālo atmosfēru visas dienas garumā rūpēsies DJ K-EY. Pasākumu vadīs Ghetto Dance līderis Rusya. Vakara kulminācijā uz skatuves kāps viens no šobrīd spilgtākajiem hip-hopa māksliniekiem – Fiņķis, sniedzot īpašu stundu garu koncertu.
“Mēs vēlamies, lai AS[H]ais atklāšanas ballīte kļūtu par spilgtu un jaudīgu notikumu, kas iemieso šī zīmola būtību – brīvību, kustību un augstvērtīgu garšu pieredzi. Tā vietā, lai teiktu vasarai ardievas, mēs aicinām ikvienu kopā ar mums pagarināt vasaru vēl nedaudz un kopā ar mums piedzīvot šo īpašo dienu,” uzsver LIDO valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa.
“Ghetto Games misija vienmēr ir bijusi dot jauniešiem brīvību sevi izpaust caur kustību, deju un ielu kultūru. LIDO AS[H]ais atklāšanas ballīte ir lieliska iespēja apvienot garšu, mūziku un enerģiju vienā notikumā, kur ikviens var būt daļa no šī urbānā ritma. Esmu pārliecināts, ka šis pasākums iedvesmos gan dejotājus, gan skatītājus un pierādīs, ka Rīga ir vieta, kur dzimst jaunas idejas un spēcīga kopības sajūta,” saka Raimonds Elbakjans, ielu kultūras un sporta kustības “Ghetto Games” līderis.
Pasākuma programma:
13.00 – Ghetto Dance Battle atlases raundi
16.00 – vērienīgs Ghetto Dance Battle šovs
19.30 – ekskluzīva hip-hop mākslinieka Fiņķa uzstāšanās
Ghetto Dance Battle tiks vērtēts četrās nominācijās – VIP 2X2 Baltic Allstars ar naudas balvu 500 EUR, Hip-Hop 1x1 (U14, U18, Open). Dejotājus vērtēs tiesnesis Sidney no Vācijas.
Jau ziņots, ka pilnīgi jaunas koncepcijas veikals LIDO AS[H]ais tirdzniecības centrā “Origo” apmeklētajiem tika atvērts 7. augustā. Jaunais formāts apvieno klasiskās LIDO vērtības – iemīļotus, tradicionālus ēdienus un jaunpienācēju – LIDO street food ēdienkarti, radot mūsdienīgu un dinamisku ēdināšanas pieredzi.
Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana, un iegūtie attēli var tikt izmantoti AS LIDO publicitātes nolūkos medijos un sociālajos tīklos.