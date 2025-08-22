"Ekrānā bija tukša aile!" Lidostas "Rīga" kļūmes dēļ Kipras pilsonis neiekāpj lidmašīnā
Lidostas "Rīga" monitoru kļūmes dēļ Kipras pilsonis Barišs nepaguva nokļūt uz savu lidojumu atpakaļ uz Kipru, jo sistēma nenodrošināja nepieciešamo informāciju par reģistrāciju. Šis incidents, kas beidzās ar Bariša lidojuma nokavēšanu, izraisījis pasažiera sašutumu un novedis pie oficiālas sūdzības lidostai.
Kā vēsta TV3 raidījums "Bez tabu", Kipras pilsonis Barišs jau otro reizi vasarā devās uz Latviju, jo, kā viņš atzīmē, Kiprā šajā sezonā "ir par karstu". Liepājā, Karostā, viņam dzīvo draudzene, pie kuras viņš ieradās, lai baudītu Latvijas klimatu. Pirmo reizi viņš apmeklēja Latviju uz 16 dienām, bet šovasar viņš palika jau divus mēnešus. Barišs atzīst: "Es vēlētos atgriezties arī nākamajā gadā."
Tomēr viņa ceļojums uz Latviju noslēdzās negaidīti, kad 14. augustā viņam bija jālido atpakaļ uz Kipru. Barišs ieradās lidostā pat piecas stundas pirms reisa, un viņam bija jāgaida, kad lidostas ekrānos tiks parādīta informācija par reģistrāciju uz lidojumu uz Larnaku. Tā kā viņam bija nododamā bagāža, viņš rūpīgi gaidīja, kad monitoros parādīsies attiecīgā informācija. Viņš skaidro: "Zinu, ka divas stundas pirms izlidošanas ir jāreģistrē bagāža. Kad pienāca laiks, es devos pie reģistrācijas stenda, jo ekrānā bija redzams, uz kuriem vārtiem man būs jādodas." Tomēr viņš pamanīja, ka viņa reģistrācijas stends nebija atvērts. Viņš turpināja jautāt pie citiem stendiem, bet saņēma atbildi, ka "ne šeit". "Tikmēr ekrānā bija tukša aile," viņš piebilst.
Kad tuvojās izlidošanas laiks, informācija vēl aizvien nebija parādījusies. Barišs nolēma piezvanīt savai draudzenei, lūdzot viņu pārbaudīt, vai varbūt reiss ir atcelts. Viņa informēja, ka arī viņai nekas netiek rādīts. Tomēr vēlāk ekrānā parādījās informācija, ka viņam jādodas uz izlidošanas vārtiem. Šajā brīdī Barišs vēl nebija nodevis bagāžu. Viņš atkal devās pie reģistrācijas stenda, un šoreiz viena no darbiniecēm viņam teica: "Atstāj savu koferi un skrien uz lidmašīnu. Tev ir piecas minūtes, lai iekāptu lidmašīnā!" Viņa tikai atkārtoja, ka Barišam nāksies izvēlēties: "vai nu es pazaudēšu šo koferi, vai nu nokavēšu lidmašīnu!" Barišs norāda, ka viņai atbildējis, ka nevēlas tā atstāt savu koferi! Viņš arī uzsver, ka viņam "nepatika veids, kā pret viņu lidostā izturējās! Neviens pat neatvainojās, tieciet man!"
Barišs tā arī neaizlidoja un šobrīd ir iesniedzis sūdzību lidostai, vēloties atgūt naudu par nenotikušo lidojumu. Šajā situācijā viņam atbalstu sniedz arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāve Eva Eglīte, kas skaidro, ka "ja vienošanās netiek panākta, tad sūdzību var iesniegt PTAC. Ja tiešām netika sniegta informācija monitoros par reģistrēšanās kārtību, tad pastāv iespēja panākt naudas atmaksu." Tomēr ir nepieciešams arī aviokompānijas skaidrojums, lai panāktu risinājumu.
Tikmēr lidostas "Rīga" pārstāve Ilze Salna norāda, ka šāds incidents ar monitoriem ir noticis "pirmo reizi" un ka "mēs atvainojamies pasažierim. Šī ir bijusi tehniska kļūme, kas ir bijusi sistēmā, ka neparādījās šī reisa statuss." Viņa piebilst: "Man grūti pagaidām komentēt šo situāciju. Pasažierim vienmēr ir tiesības doties pie savas aviokompānijas galdiņiem un interesēties, pat ja monitoros informācija nav parādījusies."