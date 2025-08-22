Biškopji aicina medus mīļus uz pasākumu "Medus diena dravā"
Latvijas Biškopības biedrības pārstāvji aicina iedzīvotājus uz pasākumu "Medus diena dravā", kura ietvaros vairāk nekā 25 biškopju saimniecību līdz septembra vidum piedāvās iespēju iepazīties ar medus garšām.
Pasākuma laikā biškopja pavadībā būs iespējams iepazīt dažādas medus garšas un ielūkoties dravā, sajust dravas smaržas un skaņas. Tostarp apmeklētāji klātienē varēs iepazīt medus bišu nozīmi dabā un nogaršot biškopības produktus. Dalība pasākumā būs ar iepriekšēju pieteikšanos, tāpēc interesentiem jāizvēlas piemērotākā biškopja saimniecība un jāpiesaka apmeklējums "medus.lv".
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar medus un pārējo biškopības produktu iegūšanu un pielietošanas iespējām, kā arī pievērst uzmanību biškopja aroda un medus bišu nozīmei apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Pasākums tiek īstenots tirgus veicināšanas programmā "Eiropas Savienības medus - gards un dabai draudzīgs". Latvijas Biškopības biedrība reģistrēta 1994.gadā, un tai ir 3570 biedru. Biedrības mērķis ir pārstāvēt biedru intereses, veicināt biškopības nozares attīstību un stabilu izaugsmi Latvijā.