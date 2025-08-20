Trampa ieviesto muitas tarifu dēļ "Omniva" uz laiku aptur sūtījumu piegādi uz ASV
Saistībā ar nesen noteiktajiem jaunajiem muitas tarifiem un neskaidrajām procedūrām Amerikas Savienotajās Valstīs, uzņēmums "Omniva" no 20. augusta uz laiku pārtrauc preču paciņu piegādi uz ASV.
„Praksē tas nozīmē, ka klienti pašlaik nevar sūtīt uz ASV priekšmetus – preces, preču sūtījumus, dāvanas u.c. caur "Omniva". Vēstules un dokumentus no Igaunijas joprojām varēs nosūtīt,“ skaidroja "Omniva" Grupas pagaidu komercdirektors Svens Kukemelks.
Pakalpojuma apturēšanas iemesls ir nesenie muitas izmaiņu noteikumi ASV. ASV ir mainījusi tā saukto de minimis slieksni jeb robežvērtību, zem kuras esošās preces bija atbrīvotas no muitas nodokļiem un citiem maksājumiem. Šīs izmaiņas ietekmē arī muitas formalitāšu procedūras, taču to īstenošanas akti vēl nav spēkā. Tādēļ "Omniva" pašlaik nevar garantēt sūtījumu piegādes saviem klientiem.
„Varu apliecināt, ka "Omniva" ir darījusi visu iespējamo, lai šajā neskaidrajā situācijā rastu risinājumus un varētu turpināt paciņu piegādi ASV, taču šobrīd esam punktā, kur mums jāgaida lielāka skaidrība un sadarbība no ASV puses. Atsāksim sūtījumu veikšanu uz ASV, tiklīdz spēsim atkal nodrošināt drošu un noteikumiem atbilstošu piegādi,“ piebilda Kukemelks.
Izmaiņas ietekmē visus sūtījumu loģistikas sūtīšanas uzņēmumus visā pasaulē, kas arī veic līdzīgus soļus līdz brīdim, kad no ASV puses tiks nodrošināta skaidrība. Nākotnē, kad prasību piemērošanas normatīvaiakti stāsies spēkā, sūtījumi uz ASV kļūs dārgāki muitas nodokļu pieauguma dēļ.